Didier Deschamps francia sztárjai Kispesten győzelemre játszanak

Lázadozik a futball világa az egyre sűrűsödő versenynaptár ellen, és ez a Nemzetek Ligája soron következő meccseire is rányomja a bélyegét. Hollandiában Ronald Koeman szövetségi kapitány a magyarok elleni holnapi, budapesti meccs előtt arról beszélt, hogy örült, amikor a Manchester City spanyol klasszisa, Rodri felemelte a szavát a túl sok meccs ellen. – Egyetértek azzal, hogy az edzőknek is tiltakozniuk kell a túl sok meccs miatt, de a játékosoknak is. Ez a helyes út, máskülönben soha nem lesz változás – jelentette ki Koeman.

Kylian Mbappé nem jött el Budapestre Fotó: AFP/Sergei Gapon

Az átszerveződött Bajnokok Ligája is több meccset eredményez, és nagyon úgy tűnik, hogy a Nemzetek Ligája a legkisebb rossz, ami feláldozható a futballisták szemében. Belgiumban a két nagy sztár, a Manchester City középpályása, Kevin De Bruyne és a Napoli csatára, Romelu Lukaku is kérte, hogy ezúttal hagyják ki őket a nemzeti csapat keretéből, pedig az olaszok ellen ma rangadóra kerül sor. Hasonló döntésre jutott a magyar válogatott kapusa, Gulácsi Péter is a hollandok elleni csata előtt, ahogy a Real Madrid sztárja, Kylian Mbappé is saját akaratából nem utazott el Budapestre a francia válogatottal az Izrael elleni mérkőzésre.

– Csapatkapitányként Mbappénak példaképnek kellene lennie a szurkolók előtt, de ő nem az – borult ki Fabien Bonnet, a francia válogatott vezérszurkolói csoportjának szóvivője a L’Équipe-nek nyilatkozva. Mbappé hiányában a Real Madrid másik franciája, Aurélien Tchouaméni lesz az új csapatkapitány, ő vezeti tehát ki Didier Deschamps csapatát a pályára a Bozsik Arénában.

Már megszokhattuk, hogy Izrael az utóbbi időben Magyarországon lép pályára, szeptemberben ugyancsak Kispesten kapott ki 2-1-re Olaszországtól, előtte pedig Debrecenben maradt alul 3-1-re Belgium ellen az NL első két fordulójában. Most a franciákat hozza el hazánkba az izraeli válogatott, de nem Mbappé lesz az egyetlen nagy hiányzó. A szeptemberben még kerettag Antoine Griezmann végleg lemondta a szereplését a válogatottban, Dayot Upamecano (Bayern München) és Ferland Mendy (Real Madrid) pedig sérülés miatt maradtak ki. Van tehát elég gondja Dechamps-nak, ám Izrael ellen kötelező nyernie az egy-egy győzelemmel és vereséggel álló együttesnek.

Folytatódhat a Maldini család válogatott története

A Nemzetek Ligája A osztályának kettes csoportját jelenleg hat ponttal az olaszok vezetik, akik szeptemberben Párizsban 3-1-re legyőzték a franciákat is. Most Rómában fogadják Belgiumot, és az olasz sajtót leginkább Daniel Maldini beválogatása tartja lázban. A 22 éves támadó középpályás, aki jelenleg a Monza játékosa, először kapott meghívót a válogatottba, és ha pályára lép, azzal folytatódhat a Maldini család csodálatos története. A nagypapája, Cesare Maldini és az édesapja, Paolo Maldini is az AC Milan legendája volt, előbbi 14-szer, utóbbi 126-szor szerepelt az olasz válogatottban.

– A családom közel áll hozzám, de a válogatottról nem sokat beszéltünk, azt persze tudom, hogy apa nagyon örült a meghívómnak– osztotta meg Maldini, aki elmondta, bármilyen szerepben áll Luciano Spalletti rendelkezésére. – Gyerekkoromban az olyan játékosokra néztem fel, mint Kaká, de apától sosem kértem tanácsot, hogyan cselezzem ki a védőket.

Az olasz–belga meccs másvalakinek is különleges lehet, hiszen a vendégek szövetségi kapitánya, Domenico Tedesco bár Németországban nőtt fel, Olaszországban született és a családja egy része ma is ott él. Ő arról is beszélt, hogy megérti Lukaku döntését, miszerint a Napoli csatára pihenőt kért. – Remélem, hogy novemberben már a válogatott rendelkezésére áll, majd meglátjuk, ez függ a fizikai állapotától is – fogalmazott Tedesco.

Újabban így megy ez, a válogatott – legalábbis az NL – kezd nyűg lenni a játékosoknak.

Nemzetek Ligája, A osztály, 3. forduló, csütörtöki meccsek: Izrael–Franciaország 20.45, Olaszország–Belgium 20.45.