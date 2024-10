Saldanhától és Varga Barnabástól retteg a Nice

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában a Ferencváros csütörtök este 18.45-kor (tv: M4 Sport) fogadja a francia Nice csapatát, a zöld-fehérek pedig abban bíznak, hogy két vereség után nemcsak az első pontjukat szerzik meg, hanem mindhármat begyűjtik. Egy biztos, mindkét együttes számára kulcsfontosságú mérkőzés következik, a Nice vezetőedzője nem is tagadja, hogy csapata – a Ferencvároshoz hasonlóan – csütörtökön győzelmi kényszerben lép pályára az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában.

Franck Haise nem titkolja, a Nice győzelmi kényszerben lép pályára csütörtök este (Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám)

– Magyarország legerősebb csapatának és állandó európai szereplőnek tartom a Ferencvárost, mely annak ellenére vezeti most is hazája bajnokságát, hogy ezúttal nagyobb konkurenciája van, mint a korábbi idényekben. A rivális legnagyobb erőssége, hogy négy játékosa gyorsan felér a támadó harmadba. Szerintem a Fradi és mi is győzni szeretnénk, az fog nyerni, amelyik csapat a saját játékát jobban rá tudja kényszeríteni az ellenfélre – jelentette ki Franck Haise, a francia csapat mestere, aki a veszélyes futballisták között név szerint megemlítette Saldanhát és a magyar gólkirály Varga Barnabást. Az 53 éves vezetőedző az elmúlt hónapban nyújtott teljesítmény és az öt mérkőzést számláló nyeretlenségi sorozat összefüggéseiről úgy vélekedett, az edző mindig jobban örül az 1-0-s sikernek, mint a jó játék ellenére elszenvedett vereségnek, ugyanakkor hangsúlyozta, a tartós eredményességhez mindenképpen szükség van a jó játékra is.

A Nice nagyon tart az előző két magyar bajnoki szezon gólkirályától, Varga Barnabástól (Fotó: Koszticsák Szilárd)

A játékosok nevében Jonathan Clauss egyetértett edzőjével abban, hogy a Nice a sikertelenebb időszak ellenére jól futballozik, azonban a hatékonyság hiányzik a játékából.

– Legutóbb a Nantes ellen nem voltam top formában, de szépen tanulom az új edző mellett az új rendszert. A játékban levő automatizmusokat szépen kezdem átvenni, odafigyelek a fejlődésemre. Gólszerzésben és védekező játékban is jól összecsiszolódtunk, figyelek a társak tanácsaira. Való igaz, hogy a hatékonyságunk hiányzik, főleg ha megnézzük, hogy rendre sok esélyünk volt a gólszerzésre, a befejezésekben kell javulnunk. Ezen dolgozunk nap mint nap, így el fog jönni az a pillanat, amikor átfordul ez a helyzet és így kialakul a győztes szellem – mondta a 32 éves védő, aki nem titkolta el azt sem, kiktől tartanak a legjobban a csütörtök esti meccsen: Saldanha és Varga Barnabás.