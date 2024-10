Dibusz megtalálta a biztos Fradi-siker titkát, amivel 3-0-ra verik majd a Nice-t

Két hullámvölgyben lévő csapat találkozott a Groupama Arénában vasárnap, amikor az NB I 10. fordulójának záró találkozóján a Ferencváros a Fehérvárt fogadta. A találkozó érdekessége az volt, hogy ezúttal Saldanha kezdőként kapott lehetőséget, aki élt is ezzel, újabb, immár az ötödik találatát szerezte meg. A Fradi 2-0-s sikerét egy másik brazil, Kady tette teljessé, aki büntetőből vette be Dala hálóját. A zöld-fehérek ezzel a győzelemmel visszatértek a tabella élére, és a formájuk alapján bizakodva várhatják a csütörtöki, Nice elleni, hazai pályán játszandó Európa-liga-találkozót.

Amikor Bence kísérte eddig ki Dibusz Dénest a pályára, mindig nyert a Fradi Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A lefújás után a zöld-fehérek csapatkapitánya, Dibusz Dénes elmondta, nagyon sokat jelentett neki, hogy a kisfia, Bence kísérte be a pályára a kezdés előtt, ráadásul a kislánya a lelátóról követte édesapja minden mozdulatát. A magyar válogatott kapusa nem titkolja, a két gyermek eddig szerencsét hozott neki a mérkőzéseken. Igaz, ennek ellenére nem volt maradéktalanul elégedett a Fradi teljesítményével.

– Sajnos a Fehérvár ellen sem játszottunk úgy, ahogy az elvárható lenne. Kevés helyzetet alakítottunk ki, ráadásul azoknak is csak a felét tudtuk értékesíteni. Ám ennek köszönhetően szereztünk végre három pontot, amit becsüljünk meg, hiszen a kiállítás után a fehérváriak kétszer is a kapufát találták el. Mindenesetre hiszem azt, hogy ez a siker lökést ad a folytatásra – jelentette ki a fradi.hu kérdésére a kapuvédő.

Dibusz Dénes sikeréért a családja és a kislánya a lelátóról szurkolt Fotó: fradi.hu

Dibusz mosolyogva hozzátette, úgy tűnik, megtalálta a Ferencváros sikerének titkát, ugyanis ha eddig a kisfia vezette ki egy meccsre, akkor nemcsak nyertek a zöld-fehérek, hanem gólt sem kaptak. Ez alapján Bencének csütörtök este biztosan jelenése lesz a Groupama Arénában.

– Tavaly a Kisvárda ellen kísért ki először, nyertünk 1-0-ra. Most a fehérváriak ellen jött velem a gyepre, nyertünk 2-0-ra. Már most megígérhetem mindenkinek, hogy csütörtökön is mellettem lesz a sorsdöntő El-meccsünk előtt, ami azt is jelentheti, hogy 3-0-ra verjük a francia Nice gárdáját. Nagyon szeret velem lenni a meccsek előtt és után, élvezi a hangulatot – árulta el a biztos Fradi-siker titkát Dibusz.