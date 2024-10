Ez lehet Kerkez nagy dobása, az Arsenal ellen bizonyíthatja, megéri a pénzét

Vélhetően nem sokan gondolták azt a magyar válogatott stabil kezdőjátékosáról, Kerkez Milosról, hogy már a második Premier League szezonjának a legelején olyan klubok kívánságlistáján szerepel igencsak előkelő helyen, mint a Manchester United, a Chelsea, a Liverpool és az Arsenal. A londoni sztárklub ráadásul most testközelből is megtapasztalhatja, a magyar válogatott októberi meccseit sérülés miatt kihagyó, de a hétvégén újra bevethető Kerkez ugyanis ott lesz az ágyúsok elleni szombati bajnokin. A 20 éves balhátvédet nagyon szeretné megszerezni a BBC Sport értesülései szerint az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta, és sokan egyetértenek azzal, hogy Kerkez és az Arsenal számára ideális állapot lenne, ha rövidesen Londonba költözhetne a Bournemouth futballistája, aki ebben az idényben csapata mind a hét bajnoki meccsén kezdett és ötöt végig is játszott.

Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere nagyon szeretné megszerezni Kezkez Milost Fotó: Getty Images

– A húszéves balhátvéd meghatározó játékossá, a csapatjáték létfontosságú elemévé nőtte ki magát a Bournemouthban. Korát meghazudtoló taktikai érettségről, tudatosságról tett tanúbizonyságot. Legyen szó a gyors kontrák elleni védekezésről vagy az előrefutásairól, melyekkel a támadójátékot segíti. Ez a kettős képesség az, ami miatt felfigyeltek rá a topklubok, köztük az Arsenal is – olvasható a a Sports Courant cikkében.

A fichajes.net ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy elsősorban Kerkez azon képessége kelthette fel Mikel Arteta figyelmét, hogy egyensúlyba tudja hozni a támadó és védekező feladatokat. Az Arsenal számára a 20 éves balhátvéd árának, a 20 millió eurónak a kifizetése sem jelenthetne gondot, ugyanis a kasszában van pénz, ha csak a nyáron a Tottenhamnak 64,3 millió euróért eladott Dominic Solanke által generált bevételre gondolunk. Kerkeznek – aki november 7-én tölti be a 21. életévét – egyébként nem kell kapkodnia, hiszen a Bournemouthnál, Andoni Iraola irányítása alatt minden adva van a további fejlődéséhez, és akár a jelenleg vele kapcsolatban emlegetett 20 millió eurós vételár duplájáért is klubot válthat.