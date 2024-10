Mindenki ugyanazt mondja Szoboszlairól a Liverpool győzelme után

a magyar középpályást a legutóbbi meccs után lepontozó helyi lap, a Liverpool Echo most Ryan Gravenberch mellett Szoboszlainak adta a legjobb osztályzatot, nyolcast. Mint írták, a 23 éves játékos nagyságrendekkel jobb volt, mint a Wolverhampton elleni mérkőzésen, a letámadásoknál kiemelt szerepe volt, és a Liverpool támadásaiból, a góllal végződő kettőből is kivette a részét. Szoboszlait a BBC és a Sky Sports is a Vörösök legjobbjai közé sorolta, előbbinél 7,82, utóbbinál hetes osztályzatot kapott.