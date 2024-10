Szoboszlai gólpassza, Gulácsi bánata, a Real és a Bayern veresége

Az erőltetett menet során rotálásra van szükség, de Arne Slot ha teheti, nem sokat változtat a kezdőcsapatán. Ezt szerdán is bizonyította, mert a Wolverhampton ellen 2-1-re megnyert bajnokihoz képest csak egy helyen változtatott a Bologna elleni Bajnokok Ligája-meccsre: Darwin Núnez került az elmúlt napokban kisebb sérüléssel bajlódó Diogo Jota helyére, aki a kispadra azért leült. Sokan Szoboszlai Dominiket is oda várták, Curtis Jonest pedig helyette a kezdőbe, de Slot ragaszkodott a magyar középpályáshoz.

Szoboszlai helyzete és gólpassza

Volt mit néznünk a mérkőzés első húsz percében. Először Thijs Dallinga lassú labdája csorgott el a Liverpool kapujába, de les miatt nem ért a gól. A 11. percben Alexis Mac Allisteré viszont már érvényes volt, Mohamed Szalah nagyszerű emelése után két méterről talált be az argentin. Aztán Darwin Núneznek is volt lesgólja, Szoboszlai Dominik pedig jó helyzetben, tizenegy méterről nem találta el a kaput.

A folytatásban a Bologna percei következtek. Közel jártak az egyenlítéshez az olaszok, kétszer is a kapufa állta az útjukat. Érvényes gólt nem szereztek, ahogy többet a Liverpool sem a szünetig.

A második félidőt álmosan kezdték a csapatok. Először a Bologna ébredt fel, néhányszor megdolgoztatták Alissont. A 63. percben aztán

Szalah is megvillant a másik oldalon, de első lövése még néhány centiméterrel elkerülte a kaput. A második viszont már pontos volt. Szoboszlai passza után tört befelé, majd amolyan rá jellemző módon tizenöt méterről a jobb felső sarokba tekert, ezzel beállítva a 2-0-s végeredményt.

A magyar válogatott csapatkapitánya a 85. percig volt a pályán, ekkor már tényleg Jones váltotta őt. Szoboszlai két forduló után egy góllal és egy gólpasszal áll a BL-ben, a Liverpool pedig a hét hatpontos csapat egyike.

Fájó lipcsei vereség

A Lipcsében a várakozásoknak megfelelően két magyar is a kezdőcsapat tagja volt, és végig is játszották a Juventus elleni mérkőzést. Gulácsi Péter és Willi Orbán nem lehetett boldog, mert az RB Leipzig az első fordulós veresége után most hazai pályán sem tudott nyerni, pedig a Zebráknak a találkozó utolsó harmadában tíz emberrel kellett helytállniuk. A kapus Michele Di Gregorio piros lapot kapott, mert a tizenhatoson kívül kézzel ért a labdához. Ekkor 1-1 volt az állás, röviddel később tizenegyest értékesítve újra előnybe került a Lipcse. De a Juventus nem dobta be a törülközőt, és nemhogy kiegyenlített, hanem Francisco Conceicao góljával még a mérkőzést is megnyerte, 3-2-re.

A Real és a Bayern is megégett

A Bayern München az első fordulóban megalázta a Dinamo Zagrebet, 9-2-re intézte el a horvát gárdát. Szerdán viszont nem bírt az Aston Villával, 1-0-s vereséggel távozott Birminghamből. A Real Madrid is ugyanennyire kapott ki a Lille otthonában, pedig Carlo Ancelotti a csodagyerek Endricket a kezdőbe nevezte, sőt, a sérüléséből villámgyorsan felépülő Kyilian Mbappét is becserélte – de mindez kevés volt a franciák ellen.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló Sahtar Donyeck (ukrán)–Atalanta (olasz) 0-3 (0-2)

gólszerzők: Djimsiti (21.), Lookman (44.), Bellanova (48.) Girona (spanyol)–Feyenoord (holland) 2-3 (1-2)

gólszerzők: Lopez (20.), Van de Beek (74.), illetve Herrera (23., öngól), Milambo (33.), Krejcí (79., öngól) Liverpool (angol)–Bologna (olasz) 2-0 (1-0)

gólszerző: Mac Allister (11.), Szalah (75.) RB Leipzig (német)–Juventus (olasz) 2-3 (1-0)

gólszerző: Sesko (30., 65. – a másodikat 11–esből), ill. Vlahovics (50., 68.), Conceicao (83.)

kiállítva: Di Gregorio (59., Juventus) Benfica (portugál)–Atlético Madrid (spanyol) 4-0 (1-0)

gólszerző: Akturkoglu (13.), Di Maria (52. – 11-esből), Bah (75.), Kokcu (84. – 11-esből) Dinamo Zagreb (horvát)–AS Monaco (francia) 2-2 (1-0)

gólszerzők: Sucic (45+3.), Baturina (66.), ill. Salisu (75.), Zakaria (90. – 11-esből) Lille (francia)–Real Madrid (spanyol) 1-0 (1-0)

gólszerző: David (45+3. – 11-esből) Aston Villa (angol)–Bayern München (német) 1-0 (0-0)

gólszerző: Duran (79.) Sturm Graz (osztrák)–Club Brugge (belga) 0-1 (0-1)

Meddig jutnak Szoboszlaiék?

