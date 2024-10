Támad a Fradi – vezet a Fradi

A Ferencváros a továbbjutás szempontjából létfontosságú találkozón fogadja a francia Nice gárdáját az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. Ráadásul talán a legjobbkor találkozik a Groupamában a két csapat, hiszen a franciák meglehetősen formán kívül játszanak. A meccs előtti sajtótájékoztatón a vendégek a legjobb magyar csapatnak titulálták a Fradit, és igencsak tartanak a meccstől, mondván, ritkán rohamozza a kapujukat két ilyen gólveszélyes csatár, mint Varga Barnabás és Saldanha.

Pascal Jansen most a kispadra ültette Saldanhát a Nice ellen Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Nos, Pascal Jansen úgy döntött, hogy a kezdőben egyelőre elég lesz Varga Barnabás, az előző két szezon gólkirálya ugyanis visszakerült a kezdőbe, míg a zöld-fehérek holland mestere Matheus Saldanhát a cserepadra ültette. A Partizan Beogradtól szerződtetett brazil támadó – aki eddigi hét meccsén hétszer volt eredményes – először három hete, a második körben lépett pályára kezdőként a zöld-fehéreknél, legutóbb a vasárnapi bajnoki találkozón is bizalmat kapott, akkor a magyar válogatott csatár kezdett a cserepadon. A négy napja fejsérülés miatt lecserélt Habib Maigát csereként nevezték a találkozóra.

A Fradi-tábor már a 15. percben ünnepelhetett Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A zöld-fehérek hatalmas elánnal vetették bele magukat a mérkőzésbe, egyre-másra dolgozták ki a helyzeteket, ám sem Traoré, sem Abu Fani, sem pedig Kady nem talált be a franciák kapujába. A 10. perc tájékán a franciák is megérkeztek a mérkőzésbe, Dibusznak kétszer is nagyot kellett védenie. Az első negyedóra végén aztán góllá érett a Fradi fölénye: Rommens mesterien ívelt be egy szabadrúgást, amit Cissé az ötös sarkáról fejelt Bulka kapujába (1-0). Ezzel az idei alapszakaszban először vezetést szerzett a Ferencváros.

Ijesztő jelenetnek lehetettünk szemtanúi a 19. percben, amikor a Nice két játékosa, Diop és Rosario összefejelt egymással, és előbbi hosszabb ápolásra szorult, de szerencsére – igaz bekötött fejjel – folytatni tudta a játékot. Ugyanekkor a játékvezető sárgát adott Varga Barnabásnak, aki igencsak fájó a Ferencvárosnak, ugyanis Varga így nem léphet pályára a Ferencváros következő, Dinamo Kijev elleni El-mérkőzésén.

Abu Fani a meccs helyzetét hagyta ki az első félidő végén Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A félidő vége felé gyorsult fel újra a játék, és a 40. percben majdnem növelte előnyét a Fradi. A Zachariassen buktatásáért megítélt szabadrúgást Kady lőtte rá, ám Bulka vetődve kiütötte a labdát, amire lecsapott Varga, akinek ismétlésébe az utolsó pillanatban belépett egy francia láb. Az ötperces hosszabbításban a meccs helyzetét hagyta ki a zöld-fehér csapat. A középpályán labdát szerzett a Fradi, Kady és Abu Fani vezette rá a hátráló védőre a labdát, a végén utóbbi lőtt, ám hatalmas bravúrral védett a Nice kapusa. Maradt tehát az 1-0-ás vezetés, és a mutatott játék több mint bíztató a folytatásra.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló

Ferencváros–Nice (francia) 1-0

Budapest, Groupama Aréna. Jv.: Anasztasziosz Szidiropulosz (görög).

Ferencváros: Dibusz – Makreckis, Rommens, Gartenmann, Civic – Abu Fani, Cissé – Kady – Zachariassen, A. Traoré – Varga B. Vezetőedző: Pascal Jansen.

Nice: Bulka – Mendy, Lumpungu, Abdelmonem – Clauss, Boudaoui, Rosario, Louchet – Diop, Laborde, Guessand Vezetőedző: Franck Haise.

Gólszerző: Cissé (15.)