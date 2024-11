Dárdai Bence jól játszott német színekben Magyarország ellen

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Wolfsburg gárdáját erősítő, nemrég az első bajnoki gólját is megszerző 18 éves középpályás, Dárdai Bence oszlopos tagja a német U19-es csapatnak, amelynek színeiben tavaly nyáron U17-es Európa-bajnokságot is nyert – éppen Magyarországon. Akkor és azt megelőzően sem szerepelt korábban a magyar válogatott ellen, hétfő este azonban ez a pillanat is eljött.

Dárdai Bence a Wolfsburg színeiben a német első osztályban szerepelhet. Fotó: Imago/Eibner-Pressefoto/Gerald Oelze

Kezdőként 85 percet töltött a pályán

Az U19-es Eb-selejtezősorozat Cipruson lejátszott zárófordulójában a Berlinben született legifjabb Dárdai kezdőként 85 percet játszott Magyarország ellen. A találkozónak különösebb tétje már nem volt, előzőleg mindkét fél biztosította helyét a tavaszi elitkörben. Simon Benedek büntetőgóljával egy félidő után a magyar válogatott 1-0-ra vezetett, a térfélcserét követően viszont a németek fordítani tudtak, és 2-1-re nyertek. Németország csoportelsőként, míg Magyarország másodikként jutott tovább a tavaszi elitkörbe.

– Nagyszerű mérkőzést játszottunk, a játékosok nagyon fegyelmezetten és bátran futballoztak végig, sajnálom, hogy nem sikerült meglepetést okoznunk. A játékosok rászolgáltak volna a jobb eredményre, a meccs képe alapján a döntetlen lett volna reális, hiszen a németeknek és nekünk is voltak lehetőségeink, mindent megtettek a srácok a siker érdekében. Sajnáljuk a vereséget, de az mindenképpen örömteli, hogy elsődleges célunkat, a továbbjutást már pénteken elértük

– értékelt a találkozó lefújását követően a magyarokat felkészítő Jeremiás Gergő szövetségi edző.

A Wolfsburg futballistája egyelőre tehát a német utánpótlás-válogatottat képviseli, ez ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy Dárdai Bence a felnőttek között is a németeket erősítse. Korábban a magyar felnőttcsapat szövetségi kapitánya, Marco Rossi egyértelművé tette, mindent megtesz annak érdekében, hogy a legfiatalabb Dárdai Magyarországot képviselje.