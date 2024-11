Hiába nyertek, mégis ki vannak borulva az angolok

Anglia az általános vélemény szerint ebben az évben még nem játszott olyan jól, mint csütörtök este Athénban, amikor 3-0-ra legyőzte Görögországot a Nemzetek Ligája B osztályában, annak is a 2. csoportjában. Pedig, miként korábban beszámoltunk róla, kilenc alapember is hiányzott valós vagy vélt sérülés miatt. Nem mi, nem is az angol sajtó vonja kétségbe több játékos távolmaradásának az okát, hanem a csapatkapitány, Harry Kane, aki bátran vállalta a véleményét: szerinte csak sunnyognak a társai.

Három újonc debütált az angol válogatottban: CurtisJones (balra) góllal, továbbá Lewis Hall és Morgan Rogers. Fotó: X

Hane nem hagyta cserben a válogatottat, mégsem volt kezdő Athénban, csak a 66. percben állt be Olli Watkins helyére. Nem okolhatjuk Lee Carsley-t e döntésért, hiszen Kane helyettese, Olli Watkins – aki az Európa-bajnokságon a Hollandia elleni elődöntőben csereként győztes gólt rúgott − már a 7. percben megszerezte a vezetést. Több angol lap szerint ez a húzás udvariatlanság volt Lee Carsley részéről.

A legtöbb bírálat mégis továbbra is Thomas Tuchelt éri, aki nem vette a fáradtságot arra, hogy elutazzon Athénba, és a helyszínen nézze meg jövőbeli csapatát. Az angolok eleve nehezen emésztik meg, hogy januártól a német szakember − helyesebben egy német szakember – veszi át a válogatottat, ezt a húzást pedig végképp nem nézik el Tuchelnek.

Az angol szövetség az athéni győzelemmel mégis fellélegezhet, hisz amennyiben Anglia az utolsó fordulóban, vasárnap a papírformának megfelelően a Wembley-ben legyőzi Írországot, akkor a csoportja élén végez, és visszakerül az A osztályba, ahová való.

B divízió, 2. csoport:

Írország–Finnország 1-0

Görögország–Anglia 0-3

Az állás: 1. Anglia 12 pont (11-3), 2. Görögország 12 (9-4), 3. Írország 6, 4. Finnország 0.