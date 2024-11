Máris megdőlt Mike Tyson rekordja, miután Lennox Lewis korábbi legyőzője 59 évesen ütötte ki ellenfelét

Egy bizonyos kort mindenképpen meg kellett élnie annak, aki még látta bokszolni a legjobb Larry Holmest, Mike Tysont, Lennox Lewist, Frank Brunót vagy éppen Oliver McCallt. Valamennyien világbajnokok voltak, és a sportág nagyjai, mégis, ha kakukktojást keresnénk a felsoroltak között, vélhetően a döntő többség az amerikai McCallt jelölné meg. Holott a most 59 éves bunyós tart egy olyan rekordot, amire eddig még nehézsúlyú profi ökölvívó nem volt képes: a hivatalosan megvívott 76 meccse közül egyiken sem ütötték még le. És most már még egy rekord fűződik a nevéhez: immár nem Mike Tysonnak, hanem Oliver McCallnak hívják azt a profi búnyóst, aki a legidősebb bokszoló, aki hivatalos meccset vívott a ringben. érdekesség, hogy utóbbi a leghíresebb sparringpartnere volt előbbinek.

McCall és Fraizer összesen 113 éves (Fotó: YouTube)

A lassan már nyugdíjaskorú bokszoló nevét 1994. szeptember 24-én ismerte meg igazán a világ, amikor a Wembley-ben a második menetben kiütötte Lennox Lewist – a brit extraklasszist lecsapta McCall, majd amikor a bíró elért tízig, Lewis lábai úgy remegtek, hogy alkalmatlan volt a folytatásra –, és elnyerte a WBC világbajnoki övét. És ha már McCall és Lewis. A visszavágó is igencsak emlékezetesre sikeredett, ugyanis az amerikai a harmadik és a negyedik menetben is elsírta magát meccs közben, majd az ötödikben elérte, hogy leléptesse a bíró, miután egyszerűen nem akart védekezni Lewis ellen. De volt ő börtönben is, így sosem tudta elfoglalni az őt megillető helyet a profi ökölvívásban.

McCall most gondolt egy merészet, és öt és fél év után, 59 évesen visszatért a ringbe, ahol az 54 éves Stacy Frazier volt az ellenfele. A találkozó már azzal bekerült a rekordok könyvébe, hogy a két bunyós összesen 113 éves volt, azaz a Texasban rendezett meccs tényleg nyugdíjas találkozónak tűnhet sokak szemében. A négy menetre kiírt összecsapás ugyanazon forgatókönyv alapján játszódott a menetekben: Fraizer kezdte jobban, több pontos találatot is bevitt McCallnak, majd mind az első, mind a második menetben az Atombika becenévre hallgató amerikai padlóztatta ellenfelét, végül fél perccel a menet vége előtt Fraizer a harmadik leütést követően már jobbnak látta, ha nem áll fel. Ezzel McCall megszerezte profi pályafutása 60. győzelmét – ebből 39 alkalommal nem volt szükség pontozókra –, és kihívta a pár napja Tyson ellen nyerő Jake Pault.

– Nos, a következő meccsen körülbelül tíz fonttal könnyebb, így jóval technikásabb leszek. És ütni is tudok. Határozottan tudok ütni. A védekezésem elég jó. És ha még tíz fontot fogyok, akkor bárkivel szemben készen állok. Kiütöm Jake Pault. Hozzátok el nekem Jake Pault, és bosszút állok Nate Robinsonért és Mike Tysonért – mondta a győzelmét követően McCall. Válasz még nem érkezett a youtubertől.

Az Oliver McCall-Stacy Frazier mérkőzés felvétele körülbelül 6 óra 12 perctől: