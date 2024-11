Rossi és Dibusz is kiemelte az újrakezdés utáni büntető jelentőségét

– Amikor úgy döntöttük, hogy folytatjuk, rögtön jött a büntető, s máris még nehezebbre fordult a mérkőzés. A hollandok minősége meghaladja a miénket, bár nekünk is volt öt-hat helyzetünk. Ezeket nem tudtuk kihasznláni, pedig egy ilyen mérkőzésen ezt nem engedhetjük meg magunknak – foglalta össze a mérkőzés futballrészét Marco Rossi.

A szövetségi kapitány ezúttal nem mondta ki, de a Nemzetek Ligája alatt végig hangoztatta: Németország és Hollandia előttünk jár, a reális cél a harmadik hely megszerzése lehet. Ez össze is jött, s fontos tisztában lenni vele, hogy bár az előző kiírás bravúrsorozatát nem tudta megismételni, a magyar válogatott lehetőségeihez mérten egyáltalán nem szerepelt rosszul az idei csoportkörben.

A jövő keddi, Németország elleni mérkőzéstől függetlenül már eldőlt, hogy 2025 márciusában osztályozós párharc vár a mieinkre a B divízió egyik csoportmásodikja ellen.

Rossi és Dibusz hasonlóan értékelt

A négy bekapott gól ellenére Dibusz Dénes nem teljesített rosszul Hollandiában, több bravúrt is bemutatott.

– Komoly fordulópont volt, hogy az újrekezdés egy büntetővel indult – emelte ki Rossihoz hasonlóan Dibusz is, aki éppen a mérkőzés napján ünnepelte harmincnegyedik születésnapját. – Nekünk is megvoltak a lehetőségeink, sokkal több ígéretes helyzetünk volt, mint a hazai mérkőzésen, sajnos most nem tudtuk ezeket pontosan befejezni. A holland válogatott ma úgy játszott, ahogy tud, ahogy el is várják tőlük. Sajnos, ahogy az események alakultak, nem volt esélyünk ezen a mérkőzésen.