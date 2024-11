Kezdhetnek imádkozni a székbírók, rövidesen újra pályára lép a tenisz fenegyereke

Az Australian Open egyik legnépszerűbb felvezető tornáját december 29. és január 5. között rendezik Brisbane-ben. Eddig is általában telt ház előtt játszhattak a teniszezők az ausztrál városban – amely a 2032-es nyári olimpia és paralimpia házigazdája lesz –, ám a most következő viadalra vélhetően elkapkodják majd a jegyeket. Ugyanis a tenisz fenegyereke, a zseniális kezű ausztrál teniszező, Nick Kyrgios hosszú sérülése után ezen a keménypályás tenisztornán tér vissza az ATP-versenyekhez. Igaz, a 2022-ben Wimbledonban a fináléig menetelő játékos a tervek szerint pályára lép a december 19. és 22. között Abu-Dzabiban sorra kerülő World Tennis League bemutató tornán is. A szervezők nagy örömmel jelentették be, hogy a 29 éves Kyrgios jelezte indulási szándékát.

– A brisbane-i torna mindig is egy nagyszerű viadal volt, van néhány elképesztő élményem az eseményről, különösen 2018-ból, amikor megnyertem. Felkészültnek és teljesen egészségesnek érzem magam, és alig várom, hogy ismét pályára léphessek – mondta Kyrgios, akinek a 2022-es US Open óta – melyen negyeddöntőzött – mindössze egy meccse volt, mivel előbb térdműtét, majd lábsérülés hátráltatta. Tavaly júniusban Stuttgartban visszatért, ott az első meccsén kikapott, és csuklósérülés miatt azóta egy találkozót sem tudott játszani. Az ausztrál fenegyerek nem titkolja, a fent említett két tornán szeretne formába lendülni a január 12-én rajtoló Australian Openre.