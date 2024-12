A Mikulás győzelmet hozott az MTK-nak a Paks ellen

A kupagyőztes Paks nemzetközi szereplése miatt az ötödik fordulóból elhalasztott találkozót mindkét gárda négy nyeretlen összecsapással a háta mögött várta, így a mérkőzés előtt előzetesen nehéz volt megjósolni, hogy melyik együttes képes majd kilábalni a hullámvölgyből.

Az ötfokos hőmérséklet kedden este kevés szurkolót csábított ki a Hidegkuti Nándor Stadionba, a pár tucat MTK-s vendég paksi szurkoló viszont dobszólókkal kísérve hangosan buzdította kedvenceit. Az első nagy helyzet a paksi Győrfi Milán előtt adódott, de Demjén hárította a vendégek támadójának kísérletét. A magasan letámadó paksiak irányították a játékot, de az első negyedóra végén mégis az MTK szerezte meg a vezetést Marin Jurina remek távoli lövése után. Nem sokáig örülhettek a hazaiak, három perccel később ugyanis az aktívan játszó Silye Erik beadása után a hosszú oldalon érkező Tóth Barna fejelt a kapuba. A labdakihozatalokkal továbbra is küszködtek az MTK játékosai, de még így is közel jártak a gólhoz. A 26. percben Bognár István zseniális passza után Molnár Ádin hagyott ki egy óriási ziccert, majd egy MTK szögletet követően Kádár és később Beriasvili fejesei után Osváth mentett bravúrosan a gólvonalról. Az első félidő végére egy ajándékokat osztogató Mikulás is megérkezett a lelátóra, a csapatok pedig döntetlen állásról vonultak pihenőre.

Fotó: Perje Sándor

A második félidő elején az MTK játszott aktívabban, de ez igazán nagy helyzetekben nem mutatkozott meg. Bognár György a 61. percben a bajnokságban eddig hat találatot szerző Böde Dánielt is behozta, bő tíz perccel később pedig újabb gólt szerzett az MTK. Molnár kísérletét még védte a paksi kapus Kovácsik, a hosszú oldalon érkező Hei Viktor megpattanó lövése ellen viszont már tehetetlen volt. Tíz perccel később Varjú Benedek érkezett Hei jobb oldali beadására, így kettőre nőtt a fővárosiak előnye, akik már nem is engedték ki a kezükből a győzelmet a hátralévő időben. Az MTK ezzel feljött a tabella harmadik helyére, a Paks pedig visszacsúszott az ötödikre.

OTP Bank Liga, 5. fordulóból elhalasztott mérkőzés

MTK Budapest-Paksi FC 3-1 (1-1)

gsz: Jurina 15, Hei 68, Varjú 78, ill. Tóth 17.