Két csúcsrangadót is hoz a Bajnokok Ligája szerdai játéknapja

Két rangadót is rendeznek ma a Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában, ugyanis a Barcelona a Borussia Dortmund vendége lesz, míg a Manchester City a Juventus otthonába látogat. A két meccsnek teljesen más a tétje, mert amíg a német és a spanyol csapat az egyenes ági nyolcaddöntőbe jutásért küzd, addig a vártnál gyengébben szereplő olasz és angol együttes inkább azért van harcban, hogy minél jobb pozícióból várja az egyenes kieséses szakasz első körét, amelyben a 16 közé jutás lesz a tét.

A dortmundiak a Bajnokok Ligájában így szeretnének ünnepelni a Barcelona elleni meccs után is (Fotó: Europress/AFP/Hesham Elsherif)

A Barcelona és a Dortmund egyaránt négy győzelemmel és egy vereséggel a harmadik, illetve a negyedik helyről várja a rangadót, azaz a győztes óriási lépést tesz afelé, hogy februárban ne kelljen pályára lépnie a 16 közé kerülésért. A La Ligában éllovas katalánok komoly hullámvölgyben vannak, utóbbi hat tétmérkőzésükből csupán kettőt nyertek meg, ezzel szemben a Dortmund az egész idényben rapszodikusan teljesít.

A BL-ben mindössze egyszer akadtak össze: öt éve a csoportkörben a Barcelona hazai pályán győzött, idegenben pedig gól nélküli döntetlent játszott. Ezenkívül még az európai Szuperkupában csaptak össze a felek, akkor ugyanúgy hazai sikert hozott a barcelonai összecsapás, míg Dortmundban nem bírtak egymással a felek, azaz a Borussia nyeretlen a Barca ellen.

– Ha nyerünk, akkor nagyon nagy lépést teszünk a legjobb nyolc közé kerülés felé – szögezte le Nuri Sahin, a Dortmund vezetőedzője. – A Barcelona a szomszédunk a tabellán, így természetesen fontos a győzelem a számunkra. Nincs favorit, egy szinten játszunk, képesek vagyunk megnyerni a mérkőzést, amelyen döntő lesz a pillanatnyi forma. Természetesen szeretnénk messzire jutni a Bajnokok Ligájában, és ehhez az első lépés az, hogy bejussunk a legjobb nyolc közé.

A Juventus és a City is támadni akar

A BL tabelláján 17. Manchester City és 19. Juventus vártnál gyengébb eredményeiben kulcsszerepet játszik a rengeteg sérülés miatt hiányzó. A Manchester City bár lezárta a hetes nyeretlenségi és az ötös kudarcsorozatát, a jó formától még messze van a gárda. A BL-ben korábban csak a 2015-ös csoportkörben találkoztak egymással, és akkor mindkétszer a Juventus diadalmaskodott.

– Készen kell állnunk arra, hogy jól védekezzünk, amikor ők támadnak, és minőségi futballt nyújtsunk, amikor nálunk van a labda – elmélkedett egy sort még a keddi edzés után Thiago Motta, a Juventus vezetőedzője. – Olyan csapattal találkozunk, amely szeret támadni, de mi is tudunk gondot okozni, amikor nálunk van a labda. Az elmúlt években a Manchester City mindent megnyert, és csak gratulálni lehet nekik ahhoz az értékhez, amit megmutattak. Guardiola nagyon jó edző, ezt a tények is bizonyítják. Mi fiatal csapat vagyunk, amely a játék minden területén fejlődhet, és fejlődünk is, mert összetartó közösség vagyunk a pályán és azon kívül is. Két nagy klub csap össze, és csak az számít, amit a pályán teszünk, minden más mellékes.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló. Szerda: Atlético Madrid (spanyol)–Slovan Bratislava (szlovák) 18.45 (tv.: Sport1), Lille (francia)–Sturm Graz (osztrák) 18.45 (Sport2), Borussia Dortmund (német)–Barcelona (spanyol) 21.00, Juventus (olasz)–Manchester City (angol) 21.00 (Sport1), Benfica (portugál)–Bologna (olasz) 21.00 Arsenal (angol)–AS Monaco (francia) 21.00 (Sport2), AC Milan (olasz)–Crvena zvezda (szerb) 21.00, Feyenoord (holland)–Sparta Praha (cseh) 21.00, VfB Stuttgart (német)–Young Boys (svájci) 21.00