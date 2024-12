A Barcelona ajándékot kapott, Szaúd-Arábia beleszólt a spanyol bajnokságba

– Boldog vagyok, vége a novemberi sz...rnak, megkezdődött a december – adott furcsa értékelést a német szakember, aki Lewandowski padoztatásáról is beszélt. – Gondoskodnunk kell róla, hogy pihenhessen, Ferran pedig nagyon jól játszott a helyén, gólt is szerzett, mindig rendelkezésre áll, ha szükség van rá. Ma nem volt szükséges Lewandowski játékára.

Barcelona, Mallorca: Irány Szaúd-Arábia

A hét végén még csak a 16. fordulót rendezik a La Ligában, a Mallorca és a Barcelona mérkőzését viszont a 19. fordulóból hozták előre.

Az ok: a két klub januárban a bajnokság helyett a Spanyol Szuperkupában lesz érdekelt, amelynek ezúttal is Szaúd-Arábia ad otthont. Szerdán a másik két résztvevő, a Real Madrid és az Athletic Bilbao is lejátssza a 19. fordulós bajnokiját.