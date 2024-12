Kós Hubert és az MBH Bank: Együtt a mindennapi győzelmekért!

Kós Hubert, olimpiai bajnok úszó, az MBH Bank új márkanagyköveteként mutatja meg, hogyan segíthet a sport és a szurkolás a mindennapi törekvések elérésében. A hitelintézettel közös üzenetük egyszerű és inspiráló: kitartással, bátorsággal és egy kis sportos lelkesedéssel bárki elérheti a céljait – legyen szó akár úszásról, akár pénzügyekről! Az együttműködés alapja, hogy közösen motiválják az embereket arra, hogy merjenek nagyot álmodni, és tegyenek lépéseket terveik megvalósításáért.

Sport és kitartás a mindennapi életben

Kós Hubert és az MBH Bank egy közös iránymutatást tűzött ki célul: megmutatni, hogy a sport értékei – mint a kitartás, a motiváció és az elkötelezettség – hogyan válhatnak a mindennapi életünk részévé. A sportoló és a bank összefogása arra inspirál, hogy ne csak a versenyek során, hanem az élet bármely területén képesek legyünk kihozni magunkból a legjobbat. A cél nem csupán a legnagyobb eredmények elérése, hanem a mindennapi győzelmek megélése és ünneplése is.

Az olimpikon pályafutása és a hitelintézet küldetése egyaránt a fejlődés és a kiválóság iránti elköteleződésről szól. Ahogy Hubert rátalált arra a versenyszámra, amelyben igazán kiemelkedhet, úgy az MBH Bank is mindig „a saját útját járja” – ahogy a szlogenjük is mondja. Hubert ugyanazzal a maximalizmussal és fejlődési vággyal készül minden versenyre, mint ahogyan a bank is nap mint nap azon dolgozik, hogy ügyfeleinek még magasabb szintű szolgáltatásokat nyújtson.

Kampányok és jótékonysági akciók

A következő két évben Kós Hubert aktívan szerepel majd az MBH Bank kampányaiban is. A közönség a nemcsak online és a közösségi médiában találkozhat az olimpikonnal, hanem plakátokon és televíziós reklámokban is. Hubert azonban nemcsak a reklámokban, hanem jótékonysági kezdeményezésekben is kiemelkedő szerepet vállal.

Az MBH Bank, a Mastercard és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közös adventi kampányában személyesen buzdít a segítségnyújtásra. A decemberi időszakban minden bankkártyás vásárlás után növekvő adományok segítik a hátrányos helyzetű családok támogatását. Kós Hubert, aki versenyein a legnagyobb hajrát is bevállalja a győzelemért, most egy hasonló „utolsó hajrára” ösztönöz mindenkit, hogy együtt segítsenek a rászorulókon.

A kampány részeként Hubert csatlakozik a segélyszervezet cipősdoboz akciójához is, amelyet az MBH Bank munkatársai szintén aktívan támogatnak.

Társadalmi felelősségvállalás

Az MBH Bank elkötelezett támogatója a magyar sportéletnek, és aktívan hozzájárul a fiatal tehetségek fejlődéséhez. Az együttműködés részeként a bank továbbra is széleskörű szponzorációs tevékenységet folytat, többek között a Magyar Olimpiai Bizottság, valamint a magyar labdarúgás, úszás és kerékpározás támogatásával. Az MBH Bank célja, hogy a sport iránti elkötelezettségét megőrizze, miközben a sport és a pénzügyek világa közötti kapcsolatot a közös értékek mentén tovább erősíti.

Kós Hubert igazi úszótehetség, aki már 21 évesen a világ élvonalába tartozik, és számos világ- és Európa-bajnoki érmet tudhat magáénak. Többek között a 2021-es rövid pályás úszó-Európa-bajnokságon 200 méteres vegyesúszásban új junior Európa-csúcsot úszva a 4. helyen végzett, 400 méteres vegyesúszásban pedig bronzérmes lett. A 2022-es Európa-bajnokságon 200 méteres vegyes úszásban Európa-bajnoki címet szerzett, a 2023-as fukuokai világbajnokságon 200 méteres hátúszásban aranyérmes lett. 2023-ban az Év magyar úszójának választották. Az eddigi csúcsot idén a párizsi

olimpián elért aranyérem jelentette számára, amelyet 200 m hátúszás versenyszámban szerzett. Pályafutása során számos rekordot megdöntött, és mindig új kihívásokat keresett. Kós Hubert nemcsak a medencében, hanem a sport világában is példát mutat, hogy a kitartás és az elhivatottság hogyan vezethet a legnagyobb sikerekhez.