Littler máris győzött, pedig még nem is dobott a darts-vb-n

Luke Littler a tavalyi dartsvilágbajnokságon robbant be a köztudatba, az akkor 16 éves csodagyerek egészen a döntőig menetelt, ahol azonban nem bírt el Luke Humphriesszel. Ez nem csak egyszeri felvillanás volt, a fiatal angol később a Premier League-sorozatot, illetve a Grand Slam of Darts és a World Series of Darts döntőjét is megnyerte, a világranglistán a 164. helyről a negyedikre ugrott előre.

Mielőtt még Littler visszatérne „a berobbanása” helyszínére, öltönyt húzott, hogy átvegye a 2024-es év fiatal sportszemélyiségének járó díjat.

– Ez az elismerés mutatja, mennyire jól teljesítettem az idén, és nemcsak magam miatt, hanem mert megváltoztattam a dartssportot – mondta a nem éppen a szerénységéről ismert dartsos.

Ryan Meikle meglepné Littlert a 2. fordulóban Fotó: AFP/Belga Mag/Marijn de Keyzer

Meikle: Littleren nyomás lesz

Littler ezek után már a vb-re koncentrálhat, szombaton mutatkozik be honfitársa, Ryan Meikle ellen, aki Fallon Sherrockot győzte le az 1. fordulóban.

– Hetekkel ezelőtt elkészült a sorsolás, azóta azt hallgatom az emberektől, hogy talán megmérkőzhetek Littlerrel. Mindenhol ott voltam, velem foglalkoztak a közösségi oldalakon – soha nem hárult rám ekkora figyelem a médiában, és most sem én voltam érdekes. Mindenki Littler–Fallon csatát várt a második fordulóban, amit megértek, nem vagyok hülye. De titokban ez is motivált engem – fedte fel Meikle. – Nem állítom, hogy legyőzöm Littlert, de sosem tudhatjuk, van esélyem. Nincs rajtam nyomás, rá viszont a média nagy nyomást helyez.