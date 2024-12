A románok ellen ünnepelhet a magyar női kézilabda-válogatott – jön az Eb nagy rangadója!

Telt ház lesz Debrecenben. A középdöntő korábbi, Montenegró és Lengyelország elleni találkozóin még maradtak üres székek az Eb-nek otthont adó Főnix Arénában, vasárnapra azonban minden jegy elkelt. A magyar drukkerek az eddigi hibátlan mérleg (öt meccs, öt siker) megőrzésében reménykednek, a románok viszont belekapaszkodnának az esélybe, amit egy esetleges győzelem jelenthet számukra.

Vasárnap aligha kell hergelnie a közönséget az Eb kabalafigurájának (Fotó: Mirkó István)

Eddig hullámzó teljesítményt nyújtott az ellenfél

Tekintsük át, miként szerepelt eddig az Európa-bajnokságon a román válogatott!

A vasárnap esti ellenfél szintén a debreceni csarnokban játszott az eddigiekben, Csehország legyőzésével kezdett a csoportkörben, majd kikapott Montenegrótól, aztán megverte Szerbiát. A középdöntős folytatásban a világbajnok és olimpiai ezüstérmes franciák elleni vereség következett, aztán egy meglepő eredmény: pénteken, Svédország legyőzésével szerezte meg első pontjait a román csapat. Ezzel újraéledtek a továbbjutási remények, amelyek Magyarország legyőzése esetén lennének igazán aktuálisak. Így áll jelenleg a középdöntő I. csoportja:

1. Franciaország 6 pont (96-70-es gólarány), 2. Magyarország 6 (89-66), 3. Montenegró 2 (70-82), 4. Románia 2 (75-80), 5. Svédország 2 (81-82), 6. Lengyelország 0.

A tabella alapján a képlet egyszerű. Románia csak akkor kerülhet a négy közé (ehhez az első két hely valamelyikén kell végezni), ha megnyeri a vasárnap 18.00-kor kezdődő találkozót (tv: M4 Sport), majd kedden a lengyeleket is legyőzi, miközben az eddig mind az öt meccse után győzelmet ünneplő magyar válogatott vasárnap, majd kedden, Franciaország ellen is pont nélkül marad. Ehhez képest a hazai csapat számára egy döntetlen is elég volna a románok ellen a torna előtt kitűzött cél eléréséhez.