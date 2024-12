Harcot ígér a románok Kelemenje a magyarok elleni rangadóra a kézi Eb-n

Az alaposan megfiatalított román válogatottól nem vártak sokat az Eb előtt, és most csodaszámba megy Romániában az együttes szereplése. A svédek elleni győzelem amilyen váratlan volt, annyira fellelkesítette a románokat a magyar válogatott elleni vasárnapi rangadó (18.00) előtt.

A román Lorena Gabriela Ostase kapura dob a női kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének Svédország–Románia mérkőzésén a debreceni Főnix Arénában. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

– Saját otthonában játszunk Magyarországgal, de nem fogunk félreállni. Reméljük és várjuk, hogy most is minél több román szurkoló hajt majd előre minket, ahogy eddig is tették – fogalmazott a „magyaros” vezetéknevű Raluca Kelemen, aki tehát harcot ígér a mieink ellen is.

Ő az egyik meglepetésember a román válogatottban, hiszen a Gazeta Sporturilor róla szóló cikke szerint mindössze harmadik számú kapusnak számított. A svédek ellen is csak 5 perc 49 másodpercet töltött a pályán, ám ez idő alatt három ziccert védett ki, amivel valóságos hőssé vált.

A román szövetségi kapitány, Florentin Pera is hangsúlyozta, hogy a magyarok elleni meccsnek mindig megvan a maga feszültsége, de innentől már bármire képek lehetnek.

– Tele lesz a csarnok, és a magyar–román rivalizálás közismert. De a csapatunk egységes, a hangulat kiváló. Még jobb eredményekről álmodunk, nem akarunk itt megállni – jelentette ki Pera.

A román sajtó a magyar szurkolókra hangol, de a játékosok nem félnek

A román sajtó kiemelten foglalkozik a magyar szurkolókkal, azzal, hogy telt ház lesz Debrecenben, és a „HU-sector”-ban vannak a magyar hangulatfelelősök a lelátón. A román játékosok azonban nem félnek.

– Jön a magyarok elleni meccs, de egyikünk sem adja majd fel egyetlen másodpercre sem, nem hiszem, hogy félelemmel megyünk majd ki a kezdésre – fogalmazott Bianca Bazaliu, a balszélső.