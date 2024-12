Fury: Halálom napjáig hiszem, hogy én nyertem!

December 21-én Rijádban másodszor is egymásnak feszült a WBO, WBC, WBA és IBO nehézsúlyú világbajnoka, Olekszandr Uszik (23-0, 14 KO) és a korábbi WBC-világelső Tyson Fury (34-2-1, 24 KO). Az első, májusi meccset az ukrán nyerte megosztott pontozással egy elképesztően izgalmas és látványos, 12 menetes csatát követően. Amikor kiderült, hogy a gigászok újra összecsapnak, az egész világon ezt a meccset várták a bokszrajongók.

Újabb nagy csata, újabb Uszik-győzelem Fury ellen Fotó: Reuters/Andrew Couldridge

Nos, a második ringháborújuk sem hozott gyengébb meccset, mint amilyen az első volt, bár az jól látszott, hogy Fury annak ellenére jól mozgott a ringben, hogy az első, májusi csatájukhoz képest kilenc kiló többletet cipelt magán. Mindenesetre Uszik kimozogta végig brit riválisát, jóval több ütést engedett el, többször is talált, sőt, a hangsúlyosabb találatokat is az ukrán vitte be Fury fejére és testére is. Ráadásul az ukrán világbajnok testre rengeteget ütött, ami azért hoztaneki a pontokat.

A pontozók ezúttal egységesen látták a találkozót – a meccs előtt sokakban volt félelem, hogy Fury kap egy kis segítséget –, és mindhárman 116-112 arányban a regnáló világbajnokot látták jobbnak, így Uszik maradt a WBO, WBC, WBA és IBO nehézsúlyú világbajnoka. Ráadásul a sportág történetében először pontozó mesterséges intelligencia még ennél is nagyobb ukrán győzelmet „látott” a ringben, ugyanis 118-112-re Uszikot hirdette ki győztesnek.

Fury csalódottan elhagyta a ringet – holott most jobban kikapott, mint májusban –, ám a meccset követő sajtótájékoztatón már megjelent. Annak ellenére, hogy mindhárom bíró egyhangúlag ellene döntött, a brit óriás nem hajlandó elfogadni, hogy Uszik az egymás elleni bajnoki csatákban másodszor is legyőzte őt.

– Azt hittem, megnyertem ezt a harcot. Sőt, úgy vélem, mindkét meccset megnyertem Uszik ellen, de két vereséggel megyek haza. Nem sokat tehetek ez ellen, pedig a szívem és lelkem kiharcoltam a ringben. Halálom napjáig hinni fogom, hogy én győztem. Agresszív voltam egész éjjel, mentem előre, rengeteg ütést indítottam és sok találatot értem el. Sokan legalább két menettel többet adtak nekem. De nem fogok sírni, mert ezúttal is kiömlött a tej. Nem tudom megváltoztatni a döntést, de ismét bebizonyosodott a számomra, ha nem ütöd ki az ellenfeled, akkor megtörténhet az, ami most, elveszik a győzelmedet – állította Fury.

Fury szerint Uszik szép karácsonyi ajándékot kapott a pontozóktól

Egy ukrán újságíró kérdésére közölte, nem érzett semmi olyat, hogy ellenfelét a háború sújtotta hazájának dacos szelleme hajtotta volna.

– Nem éreztem semmi ilyet. Inkább egy kis karácsonyi hangulatot éreztem a ringben, és azt hiszem, Uszik szép karácsonyi ajándékot kapott a bíráktól. De ez nem Olekszandr hibája, gratulálok neki és a csapatának – fogalmazott a brit, aki hozzátette, annak ellenére, hogy Uszik már másodszor is elverte, nem őt tartja eddigi karrierje legkeményebb ellenfelének.

Fury parádés bevonulását csúfos kivonulás követte a meccs végén Fotó: Europress/AFP

A mesterséges intelligencia bevezetésén és pontozásán teljesen kiakadt, és azt állította, hogy „ugyanolyan sz…r, mint az elektromos autó”.

– El kell felejteni ezeket a számítógépeket, mert az emberek munkáját veszi csak el – mondta.

A jövőbeni terveiről annyit árult el, hogy most hazamegy és a családjával karácsonyozik. Tizenkét hetet volt távol otthonról a felkészülés miatt, most szeretne sok mindent bepótolni feleségével és a gyermekeivel. Arról, hogy visszatér-e a ringbe, csak annyit mondott: „Majd meglátjuk, mit hoz a jövő.”