Így reagált Verstappen Pérez kirúgására, Horner az okokról beszélt

Amilyen jól kezdte a 2024-es idényt Sergio Pérez, annyira siralmas lett a vége. Míg az első hat futamon 86 pontot gyűjtött össze, a hátralévő tizennyolc nagydíjon, illetve hat sprinten csak 66-ot. Bár a Red Bull az idény közben szerződést hosszabbított vele, nehéz volt elképzelni, hogy a mexikóit ezek után megtartaná az istálló, főleg annak fényében, hogy a konstruktőri vb-cím is elúszott.

Nem is tartották meg Pérezt, szerdán jött el a bejelentés ideje. Christian Horner csapatfőnök szerint elkerülhetetlen volt, hogy megváljanak tapasztalt versenyzőjüktől.

– Több dolog is közrejátszott. Checo erősen kezdte az idényt, négyszer állt dobogóra az első öt futamon. Úgy tűnt, hogy ott folytatta, ahol 2023-ban abbahagyta. De a Monacói Nagydíj után nagyon nehéz időszak következett számára. Mi mindent megpróbáltunk, hogy segítsünk neki, de ő maga arra a következtetésre jutott, hogy ideje elköszönni a Formula–1-től, és pihenni egy kicsit – idézte fel a csapatfőnök, hozzátéve, hogy Pérez szenvedett a korábbinál nehezebben vezethető autóban, miközben a csapattárs Max Verstappen képes volt megbirkózni vele, ez pedig egyre nagyobb nyomás helyezett a rossz passzban lévő versenyzőre.

Max Verstappen (balra) csapattársaként nem volt könnyű dolga Sergio Péreznek Fotó: AFP/Getty Images/Mark Thompson

A Red Bull csütörtökön ismertette, hogy

Liam Lawson örökli meg Pérez ülését. Felvetették Hornernek, hogy akár ki is cserélhették volna a két pilótát, azaz az új-zélandi pilóta a nagycsapathoz kerül, Pérez pedig Lawson helyére az RB-ben, de a csapatvezető szerint ez a megoldás fel sem merült bennük, egy 34 éves versenyző számára ez nem lett volna jó út. És persze Péreznek friss levegőre volt szüksége, miután már 2012 óta rótta a kilométereket az elitkategóriában.

– Azt hiszem, hogy Checónak most az kell, hogy kifújhasson egy kicsit, töltsön el némi időt a családjával. Rendkívül hosszú ideje volt már benne a mókuskerékben, és most rá kell jönnie, hogy szeretne-e még a Formula–1-ben versenyezni, esetleg egy másik kategóriában kipróbálni magát. De most leginkább arra van szüksége, hogy szünetet tartson, aztán meglátja, mennyire hiányzik-e neki, hogy Formula–1-es autót vezessen. Csak ő tudja eldönteni, hogy mit szeretne csinálni a jövőben – fogalmazott Horner.

Verstappen is elköszönt el Péreztől

Az idényzáró futam után Max Verstappent megkérdezték arról, mit gondol Pérez levegőben lévő kirúgásáról. A négyszeres világbajnok akkor elárulta, hiányozna neki a mexikói versenyző. Verstappen természetesen a szerdai bejelentés után is üzent Péreznek:

„Megtiszteltetés volt melletted versenyezni. Csodálatos pillanatokat éltünk át együtt, amelyeket sosem fogok elfelejteni. Köszönöm, Checo!” – írta az Instagram-bejegyzésében Verstappen.