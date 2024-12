A volt Fradi-játékos klubja cáfolja, hogy Haratint besorozták

Hétfőn futótűzként terjedt el a magyar sportsajtóban – az ukrán forrásokból értesült ulloi129.hu-ra hivatkozva magunk is beszámoltunk erről –, hogy letartóztatták és besorozhatták az ukrán hadseregbe a Ferencváros labdarúgócsapatának korábbi játékosát, Ihor Haratint. Ennek kapcsán az m4sport.hu megkereste a négyszeres magyar bajnok ukrán futballista csapatát, a Kolosz Kovalivkát, az egyesület pedig cáfolta a híreket. Az ukránok szerint Haratin jelenleg otthon van, nem sorozták be, de nem zárható ki, hogy a későbbiekben ez megtörténik. A Kolosz részéről hozzátették: mivel háború zajlik az országban, bárkit be lehet hívni, ez alól a futballisták sem kivételek.

Ihor Haratin egy sajtótájékoztatón, még a Ferencváros futballistájaként (Fotó: Nemzeti Sport/Micheller Szilvia)

Sikerek és egy fontos gól zöld-fehérben

Haratin 2019 és 2021 között, Szergej Rebrov edzősége idején szolgálta a Ferencvárost, amelynek színeiben 139 mérkőzésen lépett pályára, 13 gólt szerzett. Négyszeres bajnok a zöld-fehérekkel, de tagja volt a 2019-es Európa-liga, valamint a 2020-as Bajnokok Ligája csoportkörös csapatnak is. Ő szerezte az FTC szépítőgólját Barcelonában, ahol 2020. október 20-án 25 év után visszatért a BL főtáblájára a Fradi.