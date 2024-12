Szörnyű sérülés a BL-ben, azonnal kórházba vitték a német sztárt + videó

Könnyen lehet, hogy nemcsak a Barcelona elleni meccset, hanem egyik legfontosabb játékosát, a német válogatott középső védőjét is elvesztette a Dortmund a BL-ben. Nico Schlotterbeck a találkozó legvégén, az utolsó akció során szenvedett sérülést, miután felugrott fejelni, és szörnyen ért földet. A bokája kibicsaklott, úgy esett rá a teljes testsúlyával, hordágyon vitték le a pályáról.

Nico Schlotterbeck sérülése aggaszthatja a német szurkolókat (Fotó: Northfoto/Ulrik Pedersen)

Ezután már lecserélni sem volt idő a védőt, mert a mérkőzés véget ért, és a német Bild cikke szerint azonnal kórházba szállították Schlotterbecket mentővel. A lap szerint a lábára azért húzhattak sportcipőt, hogy némileg stabilizálják a bokáját.

Nuri Sahin, a Dortmund edzője nem sok biztatót mondott a sérülésről: – Még nem tudom, mi lesz vele. A képek szörnyűek voltak a sérülésről, túl kell lépnünk a sokkoló pillanaton, és várnunk kell a vizsgálatok eredményére.

– Remélem, nem olyan rossz, mint amilyennek tűnt, a pályán határozottan fájdalmas volt – jegyezte meg Emre Can, a Dortmund középpályása csapattársa sérüléséről.

Schlotterbeck a német válogatottban is fontos játékos

A 25 éves Schlotterbeck alapember a Dortmundban, az idényben húsz tétmeccsen lépett pályára, mindannyiszor kezdőként, a legutóbbi két Bundesliga-meccsen már a csapatkapitányi karszalagot is megkapta. Julian Nagelsmann német válogatottjában is egyre fontosabb szerepet tölt be, a Nemzetek Ligájában mindkét magyarok elleni meccsen kezdő volt.

Sorra dőlnek ki a Dortmund középső védői, Waldemar Anton és Niklas Süle már korábban sérült volt. A BL-ben hat meccsen négyszer nyerő és a Barcelona ellen a második vereségét elszenvedő Dortmund a kilencedik helyen áll az alapszakasz tabelláján, amivel továbbjutó, de jelenleg éppen lecsúszna nyolcaddöntőbe jutásról.

Schlotterbecket mentőbe teszik:

A sérülés pillanata: