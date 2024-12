Szoboszlai olyan posztra került a Liverpoolban, mint még soha + videó

Négy pontra olvadt a Liverpool előnye a Premier League első helyén, mivel a múlt héten a vihar miatt elmaradt az együttes meccse a városi rivális Everton ellen , így most egy mérkőzés mínuszban van Szoboszlai Dominik csapata. Ugyanakkor az üldözők úgy érezhetik, hogy közelebb kerültek, a Chelsea négy, az Arsenal öt, a Manchester City nyolc pontra. Emiatt is fontos, hogy a Liverpool ne hibázzon hazai pályán a tizedik Fulham ellen. De az ilyen kötelező meccsek néha a legnehezebbek.

Szoboszlai Dominik újra kezdő lehet a Liverpool bajnokiján (Fotó: MTI/EPA/EFE/Siu Wu)

Vannak jó és rossz hírek is a Liverpoolnál a mérkőzés előtt. A hosszabb ideje sérüléssel bajlódó Diogo Jota és Federico Chiesa újra ott lehet a keretben, Kosztasz Cimikasz, Conor Bradley és Ibrahima Konate viszont még nem. Biztosan hiányzik a Liverpool középpályájáról Alexis Mac Allister is, aki az eltiltását tölti a Fulham ellen.

Az argentin hiánya miatt az általában egymást váltó Szoboszlai Dominik és Curtis Jones egyszerre lehet ott a kezdőben Ryan Gravenberch mellett a középpályán.

Így volt ez a legutóbbi, Girona elleni Bajnokok Ligája-meccsen is, amelyen Mac Allister szintén eltiltott volt.

A Liverpool ügyeiben jól informált thisisanfield.com szerint így állhat fel Slot csapata a Fulham ellen:

A Liverpool várható kezdője a Fulham ellen (Fotó: thisisanfield.com)

Szoboszlai kapus volt a Liverpool edzésén

Jó hangulatban készült a Liverpool a Fulham elleni bajnokira, ennek egyik bizonyítéka volt az a viccelődés is, aminek Szoboszlai Dominik volt a főszereplője. A Liverpool hivatalos honlapja számolt be róla, hogy a csapat egyik edzésén a magyar középpályás kapusnak állt, és nem is akármilyennek.

Szoboszlai előbb Trent Alexander-Arnold szabadrúgásából nem kapott gólt, igaz itt a keresztléc segítette ki őt, majd Curtis Jones emelését védte ki. Azért a Fulham ellen vélhetően nem Szoboszlai áll majd a Liverpool kapujában, hanem Alisson, aki Slot szerint a világ legjobb kapusa, a magyar középpályás pedig a meccsen a védések helyett a lövésekkel lehet főszereplő.

Így védett Szoboszlai a Liverpool edzésén:

Vasárnap manchesteri derbit is rendeznek, a címvédőként negyedik helyen álló, hullámvölgyben lévő City fogadja a novemberben edzőváltáson átesett Unitedet. A fordulót Kerkezék zárják hétfőn este: a nyolcadik és hárommeccses győzelmi szériát maga mögött tudó Bournemouth a 14. West Hamet látja vendégül.

Premier League, 16. forduló:

szombat:

Arsenal–Everton 16.00

Liverpool–Fulham 16.00

Newcastle United–Leicester City 16.00

Wolverhampton Wanderers–Ipswich Town 16.00

Nottingham Forest–Aston Villa 18.30

vasárnap:

Brighton–Crystal Palace 15.00

Manchester City–Manchester United 17.30

Chelsea–Brentford 20.00

Southampton–Tottenham Hotspur 20.00

hétfő:

Bournemouth–West Ham United 21.00