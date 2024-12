Újpesti pontvesztésével már nem listavezető a Fradi, de játékosa szerint ez csak részeredmény

– A derbi mindig remek hangulatban zajlik, tudtuk előre, hogy most is sok néző előtt játszhatunk majd. Újpestre is azzal a céllal érkeztünk, hogy megnyerjük a mérkőzést, és megszerezzük a három pontot, de számítottunk rá, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen az Újpest egyre stabilabb csapat. A lehetőségeink megvoltak a gólszerzésre, de ezúttal nem tudtunk élni velük