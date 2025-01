Ellenséges légkörben, sok hibával játszva, döntetlennel rajtolt a vb-n a magyar válogatott

Hangos füttyszó fogadta a magyar játékosokat a Varazdin Arénában. Rengeteg északmacedón szurkoló utazott el a D csoport nyitányán sorra kerülő Magyarország–Észak-Macedónia találkozóra, a nagyjából 5200 fő befogadására alkalmas csarnok lelátóinak minimum felét ők töltötték meg. Persze, magyar drukkerek is érkeztek, hogy ott legyenek a hosszú menetelésre készülő nemzeti csapat vb-szereplésének első állomásán, ám hiába a határhoz nagyon közeli helyszín, a várakozásokkal ellentétben szerdán nem a magyar válogatott volt hazai pályán. Mire ez a találkozó elkezdődött, a négyes korábbi mérkőzésén Hollandia 40-23-ra legyőzte Guineát.

A helyszínen többségben voltak az északmacedón drukkerek (Fotó: Mirkó István)

Jó kezdés után váratlan visszaesés

A világbajnokság első magyar góljára mindössze 36 másodpercet kellett várni, ezt Ilics Zoran szerezte. Az ellenfél azonnal kiegyenlített, ám Ilics második, valamint Fazekas Gergő negyedik percben szerzett találatával sikerült visszavenni és megerősíteni a vezetést. Hárommal később Ilics már négy, a magyar válogatott pedig öt gólnál járt, ezzel a Chema Rodríguez szövetségi kapitány irányította együttes 5-2-re vezetett.

A folytatásban kétszer is hibázott támadásban a válogatott, Észak-Macedónia viszont nem, így előbb feljött egygólos hátrányba, majd rutinos játékosa, Milan Lazarevski révén kiegyenlített (5-5). Itt sajnos még messze nem volt vége, ezt követően ugyanis két találattal átvette a vezetést is a megtáltosodott északmacedón gárda. Amikor a 14. percben Fazekas révén sikerült szépíteni (6-7), közel hétperces „gólcsend” végére tett pontot a Chema-csapat, amelynek hibáit kíméletlenül kihasználta a Kiril Lazarov által felkészített együttes. Pont, ahogy azt a veszprémi múlttal is rendelkező szövetségi kapitány várta… Chema Rodríguez a 16. percben kért időt először, akkor 9-6-ra vezettek a macedónok. A kapuban Mikler Rolandot Palasics Kristóf váltotta.

Ilics Zoran góljával kezdődött a találkozó (Fotó: Mirkó István)

Nagyon kellettek Palasics védései

Palasics rögtön letette névjegyét, 10-8-as hátrányban, egy hetesnél fontos védéssel segítette csapatát. A kapuvédő a 23. percben is jókor hárított, háromgólos különbség helyett ugyanis az ellentámadásból eredményes Lékai Máté egyre csökkentette a differenciát (10-11). A következő percekben megint az északmacedónok voltak eredményesebbek, a 28. minutumban újabb hetest dobhattak, 14-12-nél viszont Palasics újra meccsben tartotta a válogatottat. Bánhidi Bence és Lékai Máté góljával – közte egy északmacedón időkéréssel – az utolsó perc 14-14-es állásnál kezdődött, ez lett az első félidő végeredménye is.

Chema Rodrígueznek volt min gondolkodnia a szünetben (Fotó: Mirkó István)

Folyamatosan változott a vezető csapat kiléte

A térfélcsere után is Ilicsé volt az első gól, ezzel már Magyarország vezetett 15-14-re, de nem sokáig, mivel rögtön fordított az ellenfél. Hullámzó volt ekkor a meccs, ugyanis hamarosan újra a magyar csapatnál volt az előny. Húsz perccel a lefújás előtt Szita Zoltánt piros lappal kiállították, a bajt pedig csak tetézte, hogy újfent egalizált Észak-Macedónia, Imre Bence pedig közvetlen közelről fejbe lőtte a kapust. A Kiel játékosa megkapta a kétperces büntetést, a rivális pedig 20-19-es vezetése birtokában kért ismét időt. Két gyors góllal sikerült fordítani, de a 49. percben már a délszlávoknál volt az előny (21-22).

Az utolsó percekben folyamatosan döntetlen közelében alakult az állás – az 55. percben ugyan a kétgólos előnyért támadhatott Észak-Macedónia, a labdaszerzés után Lékai Máté mégis 25-25-re alakította az eredményt. Az utolsó perc előtt az ellenfélnél volt az előny, de Magyarország támadhatott, Bodó lövését viszont védte a kapus. A kontrával nem tudott élni Észak-Macedónia, ellenben Ligetvári Patrik betalált, kialakítva a 27-27-es végeredményt. Egy pontot szerzett, és a mutatott játék alapján mentett a magyar csapat az előzetesen esélytelenebbnek vélt ellenféllel szemben.

– Azt gondolom, hogy elégedettnek kell lennünk, mert nem engedtünk könnyű gólokat. Volt több kaput el nem találó lövésünk, ezt követően nehezebbé vált a helyzetünk. A legfontosabb, hogy a csapat ne eresszen le és mindig harcoljon, ezt láthattuk a mérkőzés végén is. Egy pontot szereztünk, a pontszerzés pedig nem rossz eredmény egy torna kezdetén

– mondta az M4 Sport kamerája előtt Chema Rodríguez a lefújás után.

Palasics Kristóf értékelését itt nézhetik meg:

Folytatás pénteken, szintén 20.30-as kezdettel a csoportkör második fordulójában, Guinea ellen.

