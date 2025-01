Slotot ez dühítette fel a Liverpool meccsén

Arne Slotnak szerdán olyasmiben volt része, amiben a Liverpool vezetőedzőjeként addig csak egyszer: kikapott a csapata. A ligakupa elődöntőjének első meccsét 1-0-ra veszítették el a Vörösök a Tottenham otthonában, de a holland menedzser megtalálta az örömöt az ürömben.

– Ha már kikaptunk, jó dolog, hogy legalább egy olyan meccset veszítettünk el, amelyiknek lesz visszavágója, és nem egy mérkőzésen dől el minden. Nem vagyunk tökéletes helyzetben, mert egy nagyszerű csapat az ellenfelünk, és várhatóan több játékosa is felépül a második meccsre – tekintett előre Slot a február 6-i liverpooli visszavágóra.

A Spurs játékosa helyett a Liverpool edzője sárgult be

A szerdai találkozót Lucas Bergvall gólja döntötte el, pedig Slotnak meggyőződése, hogy a svéd középpályásnak akkorra már a pályán sem kellett volna lennie. Történt ugyanis, hogy a 18 éves ifjonc elkaszálta Kosztasz Cimikaszt, de a várt sárga lapot nem kapta meg, ami már az ő esetében a második lett volna. Cimikasz némi ápolásra szorult, ezért le is küldték a pályáról, és mielőtt kiegészült volna a Liverpool, Bergvall megszerezte a vezetést.

A vendégek trénerét persze dühítette az eset, és ha már Bergvallnak nem tudott, magának kiharcolt egy sárga lapot. Szerinte nem kérdés, hogy ez a Spurs játékosának is kijárt volna.

– Azt hiszem, hogy Ange (Postecoglou, a Tottenham vezetőedzője – a szerk.) pont itt ült vasárnap, és néhány bírói döntéssel nem volt elégedett. Vasárnap ellenük döntöttek, ma ők jártak jól, mi pedig szerencsétlenek voltunk. Egy pillanatra sem éreztem úgy, hogy elveszíthetnénk a mai meccset. A Spurs kezdett jobban, de aztán irányításunk alatt tartottuk a mérkőzést. Többségében az ő térfelükön zajlott a játék és többet birtokoltuk a labdát. Aztán néhány pillanaton keresztül csak tíz játékosunk volt a pályán, ez pedig nehéz helyzet egy olyan csapat ellen, mint a Tottenham, amely képes jól játszani – sajnálkozott Slot, majd elismerte, az együttesének nem ez volt a legjobb produkciója.

– Nem hiszem, hogy minden meccsen úgy tudnánk teljesíteni, mint a 6-3 alkalmával (karácsony előtt ilyen arányban győzte le a Liverpool a Spurst a bajnokságban – a szerk.). Tudtuk, hogy a Spurs válasszal készül, ezt láthattuk ma, illetve a szurkolók válaszát is hallottuk, elvégre egy elődöntőről van szó, és amennyire nekünk, nekik is nagyon fontos, hogy bejussanak a döntőbe. Egyértelmű volt, hogy ez egy másmilyen mérkőzés lesz az egy-két héttel ezelőttihez képest, bár én sok hasonlóságot láttam. Sok pozitívumot tudnék kiemelni, többet, mint a United elleni meccsről, de az eredmény nem volt olyan jó, mint a United ellen.

Postecoglou fiataljai helytálltak a liverpooli sztárok ellen Fotó: AFP/Justin Tallis

Ahogy arra Slot fent utalt, a Tottenhamnek sok a sérült, illetve eltiltott játékosa. Szerdán mások mellett Ben Davies, James Maddison, Pape Matar Sarr vagy éppen Richarlison is csak a lelátókról támogathatta a hazaiakat. Néhány fiatalra, például a debütáló kapusra, Antonín Kinskyre nagy feladat hárult, de megbirkózott vele. Ange Postecoglou emiatt különösen büszke.

– Láthatták ma, hogy a Liverpool milyen klasszisokat cserélt be a második félidőben, az ország legjobb játékosai léptek pályára. Mi most ezt nem tudjuk megtenni. Azokra a futballistákra kell hagyatkoznunk, akik három naponta a szívüket-lelküket kiteszik a pályára, és közben nem inognak meg, igyekszenek a saját játékunkat játszani – dicsérte az övéit a londoni együttes edzője. – Két tizennyolc éves srácot küldtem a pályára, a kapusunk most debütált, Djed Spence balhátvéd volt. Ebben a nehéz időszakban mindent megtettek a játékosaim, mégsem volt soha győzelem a jutalmuk. Rossz formában voltunk, de úgy érzem, hogy több játékosunk is fejlődött, és amikor a többiek visszatérnek, jó alapanyagunk lesz ahhoz a csapathoz, amellyé válni szeretnénk.