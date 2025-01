Időutazás Szerbiában, sportszerűtlen tapasztalatokkal vegyítve

Kisebb megpróbáltatások vezették fel a mérkőzést. Az Origó helyszíni tudósítása alapján a kissé idejétmúlt zombori sportcsarnok szűkösnek bizonyult a találkozó megrendezésére, ám a helyi szurkolók feltalálták magukat, a hivatalos helyekre, így a sajtóhelyre is benyomultak.

Hogy nem minden a külcsín, azt Nikola Jokics példája is bizonyítja, a Denver Nuggets világhírű centere, az NBA-ben háromszor is az idény legjobbjának (MVP) választott kosárlabdázó Zomborban született, s minden bizonnyal maga is rendszeresen pattogtatott a létesítmény parkettjén.

A magyar válogatott a párizsi olimpia óta két mérkőzést játszott, Európa-bajnoki selejtezőn Szlovákiát Győrben 37-32-re, Finnországot idegenben pedig 32-23-ra győzte le, a két siker dacára azonban akadozott a gépezet. Csakúgy, mint a szerbek ellen Zomborban.

Ilic Zorán Zentán született, és a magyar válogatottat erősíti. Fotó: Polyák Attila

Ilic Zoran a közös pont

Miként korábban megírtuk, a magyar és a szerb kézilabda egy-két évtizede erősen összefonódott, szerbiai játékosok egész sora szerepelt a magyar válogatottban, s jelenleg is akad egy ilyen ember Ilic Zoran személyében. A szerbeknek jelenleg csak egy világklasszis játékosuk van, az egyébként franciaországi születésű Dragan Pechmalbec, a Veszprém beállója.

A szerbek nem jutottak ki a jövő héten kezdődő világbajnokságra, amelyre a magyar válogatott komoly céllal készül.

Magyar rövidzárlat az első félidő végén

Mindkét csapat nehezen melegedett bele, aztán a mieink kaptak hamarabb lábra, a szerbek a 7. percben szerezték az első góljukat. 9-4-es magyar vezetésnél megnyugodtunk, túl korán. 13-8-as vezetés birtokában a magyar játékosok bántó hibák egész sorát követték el, a szerbek felzárkóztak, sőt szünetre átvették a vezetést (16-15).

A játékvezetők is besegítettek a szerbeknek

A második félidőben több vitatható ítélet is sújtotta a mieinket, a meccs szerb játékvezetői is hozzátették a magukét a remélt hazai sikerhez. Végig szorosan alakult az eredmény, az utolsó perc 31-31-ről kezdődött. Legalább sikerült kivédekezni az utolsó szerb támadást, így ez is maradt az állás. A lelkes hazai közönségre is gondolva igazságos eredmény született. Nekünk nincs különösebb jelentősége a mérkőzésnek, a szerbek pedig nem mentek haza csalódottan.

A két csapat pénteken Szegeden is megmérkőzik egymással.