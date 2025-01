Nadal illemórát adott neki, Djokovics csúcsát késleltette Marozsán következő ellenfele

A 29 éves olasz játékos előbb négy játszmában nyert a mezőny legidősebb tagja, a 2014-es bajnok Stan Wawrinka (39) ellen, majd öt szettben győzött a legfiatalabb induló, Joao Fonseca (18) ellen.

Sonego pályázik az Australian Open legszebb pontjára

Az olasz játékos egyébként a tavaly augusztusi, winston-salemi ATP-tornagyőzelme óta először nyert egy versenyen egynél több főtáblás mérkőzést. Erre közvetve utalt Marozsán is, amikor az olaszról nyilatkozott. – Nem bánom, hogy ő is hosszú, nehéz csatán van túl, bízom benne, hogy én jobban tudok majd a harmadik fordulóra regenerálódni. Sonegónak talán nincs mostanában akkora önbizalma, de nincs könnyű ellenfél, ő is kemény játékos – bocsátotta előre Marozsán Fábián.

Amikor Djokovics esélytelen volt Sonego ellen

Az olasz játékos jelenleg 55. a világranglistán, de volt már 21. is. Grand Slam-tornán háromszor jutott a negyedik fordulóba, de egyszer sem kemény pályán. A legnagyobb eredményei közé tartozik még a 2021-es római mesterverseny elődöntője, ahol csak Novak Djokovics állította meg.

Valójában a szerb klasszis azzal visszavágott Sonegónak, ugyanis 2020 őszén az olasz felmosta Djokoviccsal a padlót Bécsben. Sonego három játékot engedélyezett neki, Djokovicsot pedig pályafutása egyik legsimább veresége megakadályozta abban, hogy bebiztosítsa az év végi világelsőséget, s azon a téren beállítsa Pete Sampras rekordját – azóta a szerb már megdöntötte azt a csúcsot is.

Sonego és Nadal konfliktusa

Sonego a tenisztörténelem nagy hármasának másik két tagja, Roger Federer és Rafael Nadal ellen nem tudott meccset nyerni, pedig mindkettejük ellen játszhatott. Nadallal a spanyol karrierjének utolsó olyan versenyén, amikor még csúcsformában volt, a 2022-es wimbledoni tornán. A jobbára sima meccsen Sonego kiborította Nadalt, amiért folyamatosan és hangosan kiabált. Nadal a hálóhoz hívta meccs közben az olaszt, hogy ott tartson illemórát neki, de Sonego éppen ezen akadt ki. Utólag Nadal elismerte, hogy ő sem helyesen kezelte a konfliktust, de azt fenntartotta, hogy Sonego viselkedése sem volt teljesen korrekt.