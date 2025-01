Nikitscher Tamás körül ma felgyorsultak az események, irány a spanyol élvonal!

A 25 éves, hatszoros válogatott Nikitscher Tamás a magyar válogatott őszi felfedezettje. Marco Rossi szövetségi kapitány először szeptember 7-én vetette be, de a Kecskemét játékosa ekkor csak annak örülhetett, hogy bemutatkozhatott a magyar válogatottban, mert együttesünk Nemzetek Ligája-meccsen Düsseldorfban 5-0-ra kikapott a németektől. Nikitscher a 82. percben állt be csereként. A bosnyákok és a hollandok ellen a hazai és az idegenbelei meccsen is kezdett, végig a pályán volt, a németek ellen a Puskás Arénában ugyancsak kezdett, ezen a találkozón Rossi a 65. percben lecserélte.

Nikitscher Boszniában győzelemnek örülhetett Fotó: AFP

Nikitscher egymillió eurót hozhat a Kecskemét csapatának

Nikitscher Tamással Rossi elégedett volt, és a KTE játékosára külföldön is felfigyeltek. Most pedig gyakorlatilag tényként kezelhetjük, hogy a La Ligában folytatja a pályafutását. A Nemzeti Sport ma arról számolt be, hogy minden részletkérdést tisztáztak a felek, így a játékos engedélyt kapott a KTE-től, hogy orvosi vizsgálatra utazzon Spanyolországba, ami már a napokban megtörténhet. A Valladolid a később fizetendő, különböző feltételekhez kötött bónuszok teljesülése esetén több mint egymillió eurót fizethet a KTE-nek Nikitscher játékjogáért.

A Valladolid az utolsó a La Liga tabelláján

A Valladolid a La Ligában jelenleg az utolsó, 20. helyen áll, 18 meccsen csak 12 pontot szerzett. De a bennmaradást jelentő 17. helyen álló Getafe csak négy ponttal gyűjtött többet.

Nikitscher Tamás piaci értéke a mértékadó Transfermarkt szerint 900 ezer euró. Májusban még csak 275 ezer euró volt – azóta nagyot fordult a világ a játékossal.