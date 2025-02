Döbbenetes ámokfutás a BL-ben, a csapatkapitány még közröhej tárgya is lett + videó

A Bajnokok Ligája alapszakaszában az Atalanta a kilencedik helyen végzett, nem sokon múlt, hogy automatikusan a legjobb nyolc közé jusson, de a rájátszásban a 24. Club Brugge előzetesen nem tűnt nehéz feladatnak a számára. A belgák csak a jobb – mínusz négyes… – gólkülönbségüknek köszönhetően úszták meg a kiesést. A 16 közé jutásért a párharc első meccsén aztán hazai pályán 2-1-re nyertek az Atalanta ellen, de ekkor is úgy tűnt, hogy az olaszok otthon kiharcolják a továbbjutást.

Kevesen gondolhatták, hogy a Club Brugge továbbjut az Atalanta ellen (Fotó: AFP)

Az Atalanta kiesését Rafael Tolói nem bírta elviselni

Ám a Club Brugge Bergamóban is nyert, félidőben már 3-0-ra vezetett, a végeredmény pedig 3-1 lett. Az Atalanta csapatkapitánya, a 34 éves Rafael Tolói pedig a hajrában nem tudta elviselni a kínos kiesést, a 87. percben elborult az agya. A pályán olyan jelenet játszódott le, amelyre nem nagyon van példa. Tolói a vendégek 24 éves belga védőjével, Maxim De Cuyperrel kapott össze, aki erőteljesen meglökte vállal. Tolói úgy akart visszavágni, hogy a kezében levő labdával fejbe dobja, de az kiesett a kezéből, ő pedig hasra esett.

📸 - STRAIGHT RED CARD RAFAEL TOLOI FOR GOING ABSOLUTELY NUTS! pic.twitter.com/Z3PbUR5MvH — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) February 18, 2025

Gyorsan felpattant, megragadta a labdát, hogy újra próbálkozzon, most sem járt sikerrel, de közben már rá is vetette magát a belgára, a földre döntötte, pedig a játékvezető is próbálta feltartóztatni. Tolói a produkciójával mindenesetre még nevetségessé is tette magát.

Rafael Toloi tomou uma queda ridícula, ficou nervoso e decidiu que seria expulso de qualquer jeito. Pelo menos passaria vergonha com um propósito. pic.twitter.com/lg3W1WRtad — Calciopédia (@calciopedia) February 18, 2025

Mondani sem kell, hogy Rafael Tolói piros lapot kapott, Maxim De Cuyper pedig sárgát, de utóbbi a lefújás után ezzel már aligha foglalkozott, a Club Brugge nagy ünneplést csapott.