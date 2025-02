Kompany nagyot bukott Münchenben, rajta nevetnek a Bayern szurkolói + videó

A 16 közé jutásért játszott párharc első felvonásán a Bayern München idegenben 2-1-re nyert a Celtic ellen, amely azonban a keddi visszavágón bő egy óra elteltével Münchenben vezetést szerzett. Már úgy tűnt, a skótok ráadásra kényszerítik a Bayernt, ám Alphonso Davies a 94. percben megszerezte a továbbjutást érő találatot a bajoroknak (1-1).

Alphonso Davies a 94. percben megmentette a Bayern München csapatát (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A Bayern továbbjutása után már Kompany is nevethet

Az Allianz Arena 75 ezres közönsége tehát végül ünnepelhetett, és Vinchent Kompany vezetőedző is megkönnyebbülhetett. Kompany azzal is bekerült az összefoglalókba, hogy a 80. percben olyan ügyetlenül ért egy, a pályára került labdához, hogy a tervezett elegáns passz helyett a fenekére esett. Az X-en 432 ezer követővel rendelkező Bayern & Germany is jól szórakozik tréneren. Ha a csapat kiesett volna, már más lenne a helyzet...