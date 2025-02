Balhé és rendőrségi beavatkozás Dárdaiék meccsén, a Hertha mélyponton

Hátsérülése után visszatért a pályára Dárdai Márton, aki ott volt a Hertha kezdőjében a Kaiserslautern elleni meccsen, és végig is játszotta a találkozót a berlini védelem közepén. Bátyja, Dárdai Palkó csereként csak a hajrára szállt be, a 88. percben küldte be őt Cristian Fiál edző, de már ő sem tudott segíteni a csapaton – a Hertha zsinórban harmadszor kapott ki.

Fabian Reese visszatért, de mélyponton a Hertha. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Kaiserslautern az 57. percben egy távoli lövésből szerzett góllal szerezte meg az 1-0-s győzelmet Berlinben, és ezzel továbbra is küzd a bajnoki címért, ugyanúgy 38 pontja van, mint az éllovas Hamburgnak, de a mögöttük egy ponttal álló Köln vasárnap előzhet, ha nyer a Schalke ellen.

A feljutás csak álom a Hertha számára, amely az újabb vereséggel már csak a 13. helyen áll a Bundesliga II-ben, és mélyponton van, erről ír a Bild is. A lap szerint a csapat és Fiél edző is padlót fogott. Kiemelik, hogy a Hertha annak ellenére kapott ki, hogy mintegy kilenc hónapig tartó sérülése után visszatért a legjobbja, Fabian Reese.

Szurkolói balhé és rendőrségi intézkedés árnyékában a Hertha veresége

A meccs előtt szurkolói balhé és rendőrségi beavatkozás történt. A Kaiserslautern drukkerei egy pihenőnél véletlenül összefutottak az Aachen szurkolóival, amiből nagy balhé kerekedett, ezután a lauterniek Berlin felé vették az irányt, de a rendőrség elfogta őket. Végül 219 drukkernek kellett visszafordulnia rendőri kísérettel az Olimpiai stadiontól, ők lemaradtak a Hertha legyőzéséről.