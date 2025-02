Robogott a Fradi-expressz, sima siker Dániában

Az már a szombati, utolsó Bajnokok Ligája-csoportmeccs előtt köztudott volt, hogy a Fradi a második helyen végez a csoportjában, amivel története során első alkalommal vívta ki a közvetlen negyeddöntőbe jutást.

Természetesen a zöld-fehérek győzelemmel szerettek volna búcsúzni a csoportküzdelmektől,

amire megvolt minden esélye Darja Dmitrijeváéknak, ugyanis a dán bajnokság ezüstérmese, a Nyköbing meglehetősen gyenge teljesítményt nyújt: a Bajnokok Ligájában tizenhárom forduló alatt egy győzelmet aratott, emellett háromszor zárt döntetlennel, kilencszer pedig kikapott. Ugyanakkor a hazai bajnokságban épp ezen a héten legyőzte az Esbjerget (26-25).

Angela Malestein kilenc találattal vette ki a részét az FTC sikeréből Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia

– A Bajnokok Ligájában nyomás nélkül szerepelhet a Nykobing, nem úgy, mint a bajnokságban, és ebből a helyzetből olykor jobb teljesítmény jön ki a nemzetközi porondon, mint a hazain – mondta a csapat hivatalos honlapjának a csapat vezetőedzője, Allan Heine. – Különösen jók a hét a hat elleni játékban, ezért ebben a szegmensben nagy teszt előtt állunk, nem könnyű megoldani ellenük a védekezést.

Sima Fradi-siker – több magyar játékos nélkül

Szerencsére nem jött be Allan Heine jóslata, ugyanis a csapat egészen kiválóan játszott Dániában, annak ellenére, hogy

Klujber Katrin, Tomori Zsuzsanna, Szöllősi-Zácsik Szandra, Papp Dorka és Balázs Bítia nem tarthatott a társakkal,

míg Orlane Kanor bár a keret tagja volt, pályára nem lépett. Volt azért még így is kihez nyúlnia Allan Heinének, támadásban Simon Petra és Darja Dmitrijeva is kezdett, mindketten jól is játszottak, ennek pedig a falban Dragana Cvijics is örül, hiszen kiváló bejátszásokat kapott.

Janurik kapusként és góllövőként is kiváló

A Fradi végig vezetett, hol „csak” kettővel, volt, amikor néggyel, míg a végén hét lett a különbség. Ugyan kapaszkodott még a Nykobing az utolsó 10 percben, hármat el is tüntetett a hátrányából, de Simon és Dmitrijeva ismét villant egyet, így pedig végképp lezárták a mérkőzést.

Janurik Kinga 15 védéssel és egy góllal – ez volt a kapus második találata a csoportmeccsek során –,

a találkozó legeredményesebbjeként Angela Malestein kilenc találattal vette ki a részét az FTC sikeréből.

A Fradi utolsó csoportmeccsének rövid összefoglalója: