Egy guienai csatár, akinek még Lewandowski, Haaland és Kane is a hátát nézi

Már csak egy forduló van hátra a 2024/25-ös Bajnokok Ligája rájátszásából, és kialakul a legjobb 16 csapat mezőnye, azaz kezdődhet az egyenes kieséses szakasz. Ilyenkor érdemes körülnézni, vajon

kik azok a játékosok, akik a hátukon viszik klubjukat,

akik remek teljesítményükkel alaposan hozzájárultak ahhoz, hogy egy adott csapat még versenyben legyen. Ezúttal a góllövőket vesszük górcső alá, vajon miként teljesítenek a világ legjobbnak tartott csatárai.

A dortmundiak gólörömének forrása idén a legtöbb esetben Serhou Guirassy (középen) Fotó: NurPhoto via AFP

Guirassy, a dortmundi gólgép

Nos, sokak számára meglepetésként hat majd, hogy a legnagyobb nevek – Robert Lewandowski, Erling Haaland vagy Harry Kane – helyett ezúttal egy 28 éves guineai válogatott csatár, Serhou Guirassy áll a góllövőlista élén. Az előző kiírás döntőse, a német Dortmund támadója pazar szezont fut eddig – szemben a csapatával, amely a 11. helyen szerénykedik a Bundesligában –, hiszen

a szezonban eddig 29 alkalommal lépett pályára, melyen 19 gólt szerzett. Érdekesség, hogy a BL-ben jóval kevesebb találkozóból (9) eredményesebb (10), mint a bajnokságban (19 meccsen 9 gól).

A 187 centi magas, jobblábas támadó – aki a Transfermarkt.com szerint negyvenmillió eurót ér jelenleg –

tavaly nyáron érkezett a Stuttgart csapatától „potom” 18 millió euróért, és már az első szezonban alaposan megszolgálja a vételárát.

A Bajnokok Ligájában ráadásul szerdán este növelheti is a góljai számát, ugyanis 3-0-s előnyben fogadja a Dortmund a Sporting csapatát, és Guirassy – természetesen – az odavágón is betalált a portugáloknak. Közvetlen riválisai közül a Barcelona két gólzsákja, Lewandowski és Raphinha nem lép a keddi vagy szerdai meccseken pályára, így a Dortmund támadója akár több góllal is elhúzhat a többiektől.

A 2024/25-ös Bajnokok Ligája góllövőlistája

1. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) 10 gól

2. Robert Lewandowski (Barcelona) 9 gól

3. Erling Haaland (Man City) és Raphinha (Barcelona) 8-8 gól

4. Harry Kane (Bayern München) és Vinícius Júnior (Real Madrid) 7-7 gól

5. Julián Alvarez (Atlético de Madrid), Jonathan David (Lille), Ousmane Dembélé (PSG), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Gyökeres Viktor (Sporting CP), Vangelis Pavlidis (Benfica) és Florian Wirtz (Leverkusen) 6-6 gól

És akkor jöjjön egy kis gólparádé Guirassytól: