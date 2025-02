Nagy László a kézilabda-vb-ről: Más a vágy és más a lehetőség

Egy héttel a Horvátország elleni vesztes világbajnoki negyeddöntő után is nehéz úgy értékelni a magyar válogatott teljesítményét, hogy ne kerüljön bele egy megjegyzés: több volt a csapatban, mint ameddig jutott. Az utolsó, mindent eldöntő mérkőzésen az utolsó hat percben olvadt el a biztos magyar előny, sőt az utolsó kilenc másodpercben meg is fordult az eredmény.

Még a horvát szurkolók is vigasztalták a magyar válogatott játékosait (Fotó: Mirkó István)

Elszalasztottunk egy lehetőséget, a játékosok arcán a csalódottságot láttam, én is az voltam a meccs után. Ugyanakkor nem lehet reálisan értékelni, ha nem tesszük rögtön mellé, hogy a hazai pályán játszó horvátok ellen, tizenötezer hazai szurkoló előtt jó lehetőségeink voltak a továbbjutásra az utolsó öt percben. Ez mindenképpen biztató a jövőre nézve

– mondta lapunknak Nagy László a Magyar Kézilabda-szövetség világbajnokságot értékelő sajtóeseményén. A csapatvezető hangsúlyozta, hogy a vereség oka elsősorban az volt, hogy a mérkőzés hajrájában kimaradtak a tiszta helyzetek, ami megbosszulta magát.

Nagy László: Még egy gól kellett volna a hajrában

A végén, az utolsó hat percben akár egyetlen jó, higgadt megoldás is elég lett volna az elődöntőbe jutáshoz, de hiába volt ott a taktikai repertoárban, a kezekben a siker kulcsa, azt nem sikerült a pályára vinni. Annak ellenére, hogy a végén csalódottan jött le a pályáról a csapat, a világbajnokságon mutatott teljesítményből sokat erősödhetnek.

– A kohézió, az elszántság, az alázat, ami nemcsak az utolsó meccsen, az egész tornán, de az edzéseken is ott volt a játékosokban, azt tovább kell vinni. Az edzői stáb és a csapat között működik a kémia, ami szintén fontos faktor – részletezte Nagy László.

Mikor lesz újra ekkora lehetőség a magyar válogatott előtt?

Ahogy az „ebben több volt” megjegyzés is minden értékelésben ott van, a „mikor lesz újra ilyen lehetőségünk” kérdés is sokakban, még a játékosokban is felmerül. Az elmúlt években rendre a világbajnokság legjobb nyolc csapata között végzett, sőt, a legutóbbi Európa-bajnokságon az ötödik helyen zárt a válogatott. Az esély rendre ott van, azonban a küszöb, amit át kell lépni, néha sokkal magasabb, mint azt a szurkolók látják.

Ha egy laikust kérdezünk, akkor valószínűleg azt mondja, igen, a válogatottban benne van a négy közé jutás egy nagy tornán. Ugyanakkor én azt mondom, hogy nem feltétlen realitás a négy közé jutásunk. Természetesen mi ezen dolgozunk, minden meccset meg szeretnénk nyerni a jövőben is, a legjobb csapatok ellen is a legjobb játékot akarjuk produkálni. Az, hogy ez elegendő vagy sem, és ezt reálisan nézik sokan vagy sem, abban már nem vagyok biztos

– fogalmazott a csapatvezető.