Jön a gálák gálája Rijádban – Mindenki készülhet a csontot törő nehézsúlyú pofonokra

Nagyjából négy évet vártak a profi boksz rajongóinak milliói arra, ami október 12-én éjfél körül valósággá vált Rijádban.

A félnehézsúly két legjobbja, Artur Beterbiev (21-0, 20 KO) végre összecsapott Dmitrij Bivollal (23-1, 12 KO), és kettejük ringháborúja csúcsbokszot hozott.

A 39 éves Beterbiev profi pályafutása során először kényszerült végigbunyózni a 12 menetet, ám végül többségi pontozással győzött – a bírák egyike döntetlent látott (114-114), a másik kettőnél viszont Beterbiev vitt el több menetet (115-113, 116-112) –, ezzel ő lett

a súlycsoport első olyan vitathatatlan bajnoka,

aki mind az öt nagy szervezet – WBC, WBA, WBO, IBF és IBO – bajnoki övét a derekára csatolhatta.

Az első meccset Beterbiev nyerte, most Bivol visszavágásra készül Fotó: Mark Robinson/Getty Images

Nos, a sportágat imádók több százmilliós tábora az eredményhirdetést követő másodperctől kezdve arra várt, hogy

a két zseniális harcos ismét megküzdjön egymással.

Mivel az első összecsapást is összehozó szaúdi milliárdos, Turki Alalshikh is ugyanígy gondolkodott, mind Beterbiev, mind pedig Bivol is nyitott volt egy nagyon komoly bevételt hozó visszavágóra.

– Úgy gondolom, hogy ez volt az elmúlt húsz év egyik legnagyobb küzdelme, de az eredmény szerintem nem volt igazságos. Mindkét bunyós olyan, mintha a testvéreim lennének, de szerintem Bivol két menettel többet nyert. De nincs baj, már a következő lépésen gondolkodom.

Amennyiben Beterbievnek és Bivolnak is megfelel, még 2025-ben összehozzuk e két kiemelkedő klasszis között a visszavágót

– jelentette ki akkoriban Turki Alalshikh.

Gálák gálája jön Rijádban

Mivel a szaúdi milliárdos a szavát adta egy visszavágóra, a hírek szerint február 22-én az odavágó helyszínén, Rijádban újra összecsaphat egymással Beterbiev és Bivol. Ráadásul egy olyan gálán lenne kettejük csatája a főmérkőzés, amelyen olyan meccsek lesznek a felvezető programban, amelyekre más esetben gálákat szervezni.

Ugyanis egymásnak feszül a rendezvényen

a brit Jack Catterall (30-1, 13 KO) és a veretlen amerikai Arnold Barboza (31-0, 11 KO) egy WBO kisváltósúlyú eliminációs mérkőzésen, a dominikai Carlos Adames (24-1, 18 KO) a veretlen brit-pakisztáni Hamzah Sheerazzal (21-0, 17 KO) szemben teszi kockára WBC középsúlyú világbajnoki címét.

Ugyancsak vb-címmeccsen csap össze

a WBC veretlen könnyűsúlyú világbajnoka, Shakur Stevenson (22-0, 10 KO) az utolsó pillanatban beugró, szintén hibátlan mérlegű brit Josh Padley (15-0, 4 KO) ellen.

Egy kis ízelítő Stevenson legnagyobb kiütéses győzelmeiből:

Stevenson eredetileg Floyd Schofield (18-0, 12 KO) ellen lépett volna ringbe, aki már Rijádban tartózkodva rosszul lett, kórházba került, így vissza kellett lépnie a címmérkőzéstől. Azért a színvonalat az is jól jelzi, hogy a fent felsorolt hét bokszolóból öt veretlen, míg a másik kettőnek egy-egy veresége van összesen.

Kiráykategóriás csúcsmeccsek

Ám a felhozó krém azon a bizonyos tortán vélhetően a nehézsúly két címmeccse lesz, és sokan úgy vélik, hogy

a WBA, WBC, WBO és IBO világbajnoka, Olekszandr Uszik (23-0, 14 KO), a brit Tyson Fury (34-2-1, 24 KO), valamint a szintén brit Anthony Joshua (28-4, 25 KO) után következő közvetlen élvonalból négyen is ringbe lépnek Rijádban.

Daniel Dubois újabb nagy győzelemre készül szombaton Fotó: ADRIAN DENNIS

Sőt, a királykategória új fenegyereke, az Anthony Joshuát öt menet alatt detronizáló IBF-világbajnok,

Daniel Dubois (22-2, 21 KO) címegyesítő meccset vív a WBO ideiglenes világbajnokával, az új-zélandi Joseph Parkerrel (35-3, 23 KO).

A találkozó különlegessége, hogy Parker a meccs kezdéséét jelző gongszó pillanatában elveszíti a WBO övét, ugyanis a szabályok értelmében egy ideiglenes világbajnoki cím másodlagos és nem kerülhet be címegyesítő összecsapásra egy világbajnoki címmel rendelkező ellenféllel szemben.

Daniel Dubois valósággal feltörölte a padlót Anthony Joshuával a Wembley-ben:

Parker – aki korábban volt a WBO világbajnoka, a címet Anthony Joshua ellen pontozással veszítette el – olyan neveket vert meg eddigi pályafutása során, mint Andy Ruiz Jr. (35-2-1, 22 KO), Hughie Fury (29-3, 16 KO), Derek Chisora (36-13, 23 KO), Deontay Wilder (43-4-1, 42 KO) vagy a kínai Zhilei Zhang (27-2-1, 22 KO).

A Dubois elleni ringháborúban sokak szerint az új-zélandinak akkor van esélye, ha ugyanazzal a sebességgel lesz képes bunyózni, mint a két legutóbbi meccsén.

Ha erre nem lesz képes, akkor a szakemberek döntő többsége szerint Dubois 5-6 menet alatt „kivégzi” őt.

Parker másodszor lehet nehézsúlyú világbajnok Fotó: Mark Robinson/Matchroom Boxing

– Nagyon izgatott vagyok, hogy másodszor is a világbajnoki címért küzdhetek.

Kétszeres világbajnoknak lenni, ez gyönyörűen hangzik.

Úgy vélem, az én malmomra hajtja a vizet, hogy Daniel már egy Uszik elleni címegyesítésre koncentrál, átnéz felettem. Csak egyet mondhatok, ha a ringben is ezt tapasztalom, nagyon megbüntetem majd érte – állította a korábbi WBO-világbajnok Parker.

Dubois Uszikot akarja, de Parkerre figyel

Tény, hogy Dubois tett nem egy megjegyzést arra, hogy mindenképpen szeretne a vitathatatlan bajnoki címért összecsapni Uszikkal, ám a 27 éves brit megnyugtatott mindenkit, hetek óta kizárólag a Parker elleni meccs jár a fejében.

– Ez az egész arról szól, hogy zajt csapjunk.

Uszikot akarom a következőnek, de előbb át kell jutnom ezen a fickón.

Szó sincsen arról, hogy átnéznék rajta, először őt fogom lerombolni, aztán jöhet az ukrán. Készen állok rá, jó szériában vagyok, úgyhogy legyőzőm őket. Előbb Parkert, utána Uszikot – jelentette ki igencsak magabiztosan Dubois.

Agit Kabayel már bokszolt Rijádban, legutóbb Arszlanbek Makhmudovot ütötte ki a 4. menetben Fotó: DANZ

Hatalmas kiütéses győzelemből jönnek

És a felvezető programban csap össze

a WBC interim vb-címéért a nehézsúly két, sokak által a legjobbak közé tartozó német Agit Kabayel (25-0, 17 KO), valamint a kínai Zhilei Zhang összecsapására.

A 32 éves Kabayel volt már Európa-bajnok a profik között, míg a BoxRec ranglistája szerint a világ harmadik legjobb nehézsúlyúja, nem véletlenül, hiszen például

az utóbbi 5 meccsén egyszer sem bízta a pontozókra a győzelmét.

Vélhetően a legjobb formájára lesz szüksége február 22-én, ugyanis a 41 éves kínai – a kora senkit se tévesszen meg,

a korábbi WBC-világbajnok Wildert úgy ütötte ki, hogy a legnagyobb ínyencek is csak csettintettek a nyelvükkel –

a The Ring Magazin rangsorában az 5. helyen található.

Így ütötte ki Zhang a WBC volt világbajnokát, Wildert: