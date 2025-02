Újabb játékvezető került nagy bajba, miután a Real Madrid ellen ítélt

Mint arról beszámoltunk, a Real Madrid háborúzik a spanyol játékvezetőkkel, nyílt levélben keltek ki ellenük. Míg más kluboknál nevetségesnek tartják a királyi gárda vádjait, a Realnál úgy látják szándékosan károsítják meg a csapatot a La Ligában.

Ez még az Atlético elleni derbi előtt volt, amely után az ellenük megítélt tizenegyes miatt háborgott Carlo Ancelotti, majd a hétvégén, az Osasuna elleni 1-1-es döntetlent követően Jude Bellingham piros lapja miatt volt dühös. Szerinte azért bűnhődött a futballista, mert José Luis Munuera Montero játékvezető nem beszél jól angolul, és félreértette Bellingham káromkodását.

Az ügy természetesen nem ért véget ennyivel. A Real Madrid fellebbez, abban reménykednek a klubnál, hogy Bellingham piros lapját törlik, és így egy mérkőzést sem kell kihagynia a középpályásnak. Erre van is esély, korábban Mason Greenwood hasonló ügyében is ilyen ítéletet hoztak.

Nem kizárt, hogy a Real Madrid angol játékosa megússza a büntetést (Fotó: AFP/ANDER GILLENEA)

A Real Madrid TV hergel

A La Liga-éllovas Real ellen ítélő, esetleg a madridiakat megkárosító játékvezetők mindenesetre nem jártak jól az utóbbi időben, és nem csak a kritikákkal kell megküzdeniük. Még február elején Múniz Ruizt határozatlan időre felfüggesztette a Spanyol Játékvezetők Testülete, most pedig Montero játékvezető van soron, akinek az Osasuna elleni mérkőzés után le kellett tiltania a kommentelést az Instagram-oldalán, mert közel százezer hozzászólás lepte el a fotóit, halálos fenyegetéseket kapott ő és a családja.

A Real Madrid TV ténykedése is hatással lehet a szurkolókra. A csatorna ugyanis minden meccs előtt csokorba foglalja a legközelebb ellenük bíráskodó játékvezető vélt vagy valós hibáit. A hergelés aztán az összecsapások után is folytatódik. Legutóbb például a mérkőzés embereként mutatták be José Luis Munuera Monterót.