Ancelotti dühöngött, felfüggesztették a Real-meccs játékvezetőjét

Szombaton megtörtént, amire legutóbb 2021 októberében volt példa: az Espanyolnak sikerült legyőznie a Real Madridot. Egy gól döntött a spanyol bajnoki meccsen, amelyet Carlos Romero szerzett a 85. percben. Carlo Ancelottit persze amúgy is zavarta volna, hogy a csapata hátrányba került, majd 1-0-ra ki is kapott, de a gólszerző személye miatt is háborgott, mert a spanyol játékosnak szerinte addigra már a pályán sem kellett volna lennie.

Ancelotti és a Real piros lapért kiáltott

Történt ugyanis, hogy Romero a 61. percben csúnyán elkaszálta Kylian Mbappét. Ancelotti piros lapért kiáltott, de a védő megúszta sárgával. A Real Madrid trénere már a mérkőzés alatt is hevesen tiltakozott, majd a sajtótájékoztatón is folytatta. A királyi gárda futballistái eközben némaságba burkolóztak, még a klubmédiának sem nyilatkoztak.

Kylian Mbappé (balra) és Carlos Romero az Espanyol és a Real Madrid bajnoki mérkőzésén (Fotó: Ricardo Larreina)

A Real Madrid nem hagyta annyiban a történteket, többoldalas levélben tiltakozott a Spanyol Játékvezetők Testületénél, és az egészből csörte alakult ki. Pedig a jelek szerint a CTA is egyetértett Ancelottival, mert a hétfői sürgős megbeszélésén nyolc további bíró mellett a mérkőzés játékvezetőjét, Múniz Ruizt és az első számú videobíróját, Iglesias Villanuevát határozatlan időre felfüggesztették.