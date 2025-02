Sallai Rolandnak megkegyelmezett a VAR, parázs vita alakult ki az esetből

A Galatasaray a mérkőzés előtt 54 ponttal állt a tabella élén, hárommal a nagy rivális Fenerbahce előtt. Okan Buruk együttese tizenhét győzelem mellett három döntetlent jegyzett, veretlenül érkezett a Gaziantephez, amely a 12. helyet foglalta el 26 pontjával. A Galatánál a vasárnap sem volt eseménytelen, a klub bejelentette Álvaro Morata érkezését. A 32 éves, 84-szeres spanyol válogatott, Európa-bajnok támadó a Milantól egy évre, kölcsönbe került a Sallai Rolandot is foglalkoztató isztambuli alakulathoz, amely hatmillió eurót fizetett érte, jövő januárban pedig további nyolcmillió euró ellenében lehetősége lesz véglegesen is megszereznie.

Álvaro Morata a Galatasaray játékosa, Sallai Roland csapattársa lett Fotó: X/Galatasaray SK

A klasszikus középcsatár Morata nem lesz Sallai Roland posztriválisa, aki szélső, de Okan Buruk jobbhátvédként is bevetette már, és honfitársunk ezen a poszton sem okozott csalódást. Sallait némileg mégis aggaszthatja Morata leigazolása. A magyar válogatott erőssége szeptemberben érkezett a Freiburg csapatától, akkor már nem lehetett benevezni az Európa-ligába, s ugyan az egyenes kieséses folytatásra a héten három játékost minden csapat cserélhet a keretében, Morata az egyik helyet biztosan „lefoglalja”. A hírek szerint a gaboni válogatott középpályás Mario Lemina a téli átigazolási piac hajrájában érkezhet kölcsönbe a Wolverhamptontól. A szélsőként és középcsatárként is bevethető török válogatott Ahmed Kutucu pedig már befutott az Eyüpsporttól. (A Galatasaray az Európa-ligában a legjobb 16 közé jutásért a holland AZ Alkmaar csapatával találkozik, és a törökök a kiemeltek, a visszavágót ők játsszák hazai pályán. Múlt csütörtökön az alapszakasz záró fordulójában a Ferencváros 4-3-ra verte a hollandokat.)

Sallai lesen volt, de az ítélet szerint tétlen lesen

A Gaziantep ellen Morata már leült a kispadra, Sallai Roland pedig ott volt a kezdőcsapatban, és örülhetett, hogy az 5. percben „megkegyelmezett” neki a VAR. A vendégek szöglete után éppen a Galatában először kezdő Kutucu vágta be a labdát kapásból a kapuba a 16-osról, de Sallai lesen volt, és elhajolt a labda elől. Vizsgálták, hogy zavarhatta-e kapust, s az a döntés született, hogy nem, így a Galatasaray hamar megszerezte a vezetést (0-1). Azt persze mondani sem kell, a közösségi médiában rögtön parázs vita alakult ki arról, hogy helyes volt-e a döntés. Mi több, ebben a szakértők véleménye is megoszlik. Az alábbi képen Sallai 7-es mezben, a labda útjának a végállomása pedig a jobb alsó sarok volt.

Forrás: X

Sallai Roland egyébként most a bal szélen kezdett, azonban itt visszalépett védekezni is, agilisen játszott, és a 39. percben egy nagy lövése alig kerülte el a bal felső sarkot. A hazai játékosok nem kímélték, sokszor szabálytalankodtak vele szemben. A második félidő közepén egyszer akkor taposták meg, amikor a labda nem is volt játékban, az egyik hazai próbálta meg begyűjteni a bedobáshoz… A 69. percben Morata is beállt, a remekül játszó Sallai pedig, aki a letarolása után húzta a lábát, a 80. percben elhagyta a pályát. Több gól nem esett, így a Galatasaray 1-0-ra győzött.