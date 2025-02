Jó-e Sallai Rolandnak, hogy Morata a csapattársa lett a Galatasaraynál?

A Marca erősítette meg, amit szokás szerint először Fabrizio Romano szellőztetett meg , s a hírt további részletekkel gazdagította. E szerint már aláírták a szerződést, Álvaro Morata az idény végéig kölcsönben az AC Milantól a Galatasarayhoz kerül. A spanyol sportportál azt is tudja, hogy a török klub 15 milliót fizet a Milannak, Morata fizetése pedig havi 900 ezer euró lesz. Ez az összeg megegyezik a Galatasaray nigériai csatára, Victor Osimhen fizetésével, és magasabb annál, mint amennyit Morata a Milannál keresett.

Álvaro Morata január 26-án még az AC Milan–Parma Serie meccsen lépett pályára és szerzett gólt (Fotó: NurPhoto via AFP)

A Marca arról is beszámol, hogy a Galatasary további erősítéseket tervez: Theo Hernández és Calabria neve is szerepel a kívánságlistáján, korábban pedig arról is lehetett hallani, hogy az isztambuliak hazacsábítanák az AS Romától Zeki Celiket.

Hogyan alakul Sallai Roland jövője a Galatasaraynál?

Nekünk persze az a legfontosabb kérdés, a Galatasaray átigazolási tervei hogyan befolyásolják Sallai Roland helyzetét.

Nos, Morata semmiképpen nem lesz a magyar válogatott csatárának riválisa, hiszen a spanyol Európa-bajnok klasszikus középcsatár.

Theo Hernández, Calabria és Celik egyaránt hátvéd, előbbi bal, utóbbi kettő jobb oldali. Nos, Calabria vagy Celik érkezésével Sallai visszakerülhet a csatársorba.

A magyar játékos az utóbbi időkben kényszerből szerepelt jobb hátvédként, mert Okan Buruk, a Galata edzője nem volt elégedett a 21 éves dánnal, Elias Jelerrel.

Sergio Conceicao új tervei a Milannal

Az átigazolási tervek ugyanakkor az AC Milan válságáról is árulkodnak, hiszen Morata, Theo Hernandez és Calabria is az olasz csapat játékosa. Még nem világos, hogy a télen a Portótól érkezett edző, Sergio Conceicao csak növeli-e a káoszt vagy racionalizálja a Bajnokok Ligájában a Feyenoord elleni rájátszásra készülő olasz klub működését.