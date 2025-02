Szalah megy vagy marad Liverpoolban? Egy barátja válaszolt

Mohamed Szalah szerződése a nyáron lejár, és a gólzsák jó párszor hangoztatta, hogy úgy tűnik, ez lesz az utolsó idénye Liverpoolban. Bár mindkét fél a hosszabbítást preferálná, a jelenleg is legjobban fizetett játékos és a klub képviselői nem tudnak megegyezni egymással, ezért kerülhet sor a válásra.

Szalah (balra) és Lovren barátsága utóbbinak a Liverpooltól való távozása után sem szakadt meg. Fotó: AFP/Paul Ellis

Most Dejan Lovren is megszólalt a témában. A horvát védő hat éven keresztül volt a Liverpool futballistája, Szalah volt a keretből a legjobb barátja. Nem véletlen, hogy a két játékos Lovren 2020-as távozása óta is tartja a kapcsolatot, így háttérinformációi is vannak a tárgyalásokról.

– Tartjuk a kapcsolatot, időről időre beszélünk egymással. Vigyáznom kell arra, hogy mit mondok, mert sok belső információm van. A pontos számokat nem tudom, de szerintem megérdemelné az összeget, amit kér – jelentette ki a WinWin kérdésére Lovren. – A srác végzi a dolgát a pályán. Ne foglalkozzanak a korával. Néhányan azt mondanák, hogy lassan harminchárom éves lesz, de nézzék meg Ronaldót. Ő már elmúlt negyven, és még mindig játszik. Mohamed Szalah továbbra is rúgja a gólokat, fizikailag és mentálisan is a csúcson van. Szalah hiányol néhány dolgot a klub részéről, remélhetőleg ez hamarosan megoldódik, de jelenleg közelebb áll a távozáshoz, mint a szerződéshosszabbításhoz. Mindenki azt akarja, hogy maradjon, én is ezt szeretném, viszont mondtam neki, hogy gondoljon magára, hiszen már rengeteget adott és még adhat is a klubnak.

Én arra jutottam, hogy a klub nem tiszteli őt eléggé, vagy legalábbis nem annyira, amennyire megérdemelné. De nagyon szereti a Liverpoolt, maradni akar, és ez a lényeg.

Szalah, Van Dijk és Alexander Arnold szerződése is lejár

Szalah mellett a csapatkapitány, Virgil van Dijk és helyettese, Trent Alexander-Arnold jövője sem tisztázott. Mindhárom klasszisnak a nyáron jár le a szerződése. Van Dijk éppen a napokban nyilatkozott arról, hogy egyelőre szó sincs megegyezésről a Premier League listavezetőjével, Alexander-Arnoldról pedig Spanyolországban az a hír járja, hogy már igent mondott a Real Madridnak.