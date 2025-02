Szoboszlai Dominik új szerepben, íme a liverpooli kedvencei!

Amióta Arne Slot tavaly nyáron a Liverpool vezetőedzője lett, robognak a Vörösök, a Premier League-et vezetik, a Bajnokok Ligája alapszakaszát megnyerték, a ligakupában pedig márciusban döntőt játszanak. Szoboszlai Dominik alapember ebben a csapatban, Slot bízik benne, és „szabadjára engedte” a magyar játékost, már ami a támadásokat illeti.

– Slot megérkezte óta változott a játékom, sokat fejlődtem, és azon dolgozom minden nap, hogy még jobb legyek. Tavaly nyolcasként játszottam, védekezőbb felfogásban. Most többet támadhatok, de persze ki kell vennem a részem a védekezésből is – nyilatkozott a klub honlapjának Szoboszlai. – Soha nem elégszünk meg, mindig javulhatunk. Az álmokból célok lesznek, és amikor egyre közelebb kerülsz az elérésükhöz, akkor minden erőddel azon vagy, hogy ez sikerüljön. Az én álmom az volt, hogy egy topcsapatban játszhassak, és a Liverpool az egyik közülük. Itt vagyok, ezt kipipáltam. Egy másik álmom, hogy megnyerjem a Premier League-et, jó úton haladunk efelé. Szeretném megnyerni a Bajnokok Ligáját is, de közben a mindennapokban élek, nem akarok túlságosan előre tekinteni.

A liverpooliak közül Trent Alexander-Arnold (balra) és Mohamed Szalah (jobbra) is közel áll Szoboszlai Dominikhez (Fotó: AFP/NurPhoto/Alessio Morgese)

Szoboszlai liverpooli kedvencei

Amikor a Liverpool fotókat oszt meg a közösségi oldalain, a fényképek arról árulkodnak, hogy a mosolygós Szoboszlai jól érzi magát a csapattársai között. Ezt a Vörösök játékosa is megerősítette.

– Mindenki jóban van mindenkivel, együtt vagyunk minden nap.

Az idegenbeli meccsek idején, amikor hotelszobákban alszunk, nem a feleségünket látjuk ébredés után, hanem a csapattársainkat. Ehhez hozzá kell szokni, ilyen a futballisták élete. Mo (Szalah – a szerk.), Trent (Alexander-Arnold) és Kosztasz (Cimikasz) állnak hozzám a legközelebb, de mindenkivel jó a kapcsolatom. Nagyon fontos egy csapatban, hogy mindenkiért képes legyél a harcolni. Ha azt látod a pályán, hogy valaki bajban van, az első dolog, ami eszedbe jut, hogy oda kell futnod és segítened neki. Ha képesek leszünk ezt csinálni végig, akkor szép idényünk lesz

– mondta bizakodva Szoboszlai.