Korábbi válogatott labdarúgó, tévés személyiség a futballtavasz első nagy áldozata

„A vezetőség álláspontja szerint a két hónapos téli szünet és az átigazolások (melyekhez a klub minden támogatást megadott) nem eredményezték azt a pozitív változást, ami jelenleg elengedhetetlen a NB II-ben maradáshoz való küzdelemhez. A kiesés kockázatának elkerülése érdekében egy határozott és a jövőre nézve gyökeres változást hozó döntést kellett hozni. A vezetőség egyenrangúan tartja felelősnek az edzőt és az ügyvezetőt a csapattal kapcsolatos döntésekben. Gyürki Gergely és Dragóner Attila szerepe közös volt a sikerekben – melyekért a klub hálás –, de sajnos közös a kudarcban is” – így indokolta Gyürki Gergely és Dragóner Attila menesztését a Tatabánya a klub honlapján.

A Honvéd elleni 4-1-es vereség volt az utolsó csepp a pohárban. Forrás: Honvéd FC

– A játékvezető a téves döntéseivel leamortizálta a csapatomat. Visszanéztük ezeket a szituációkat, és ez így történt – Gyürki Gergely így magyarázta a Honvéd elleni vereséget, amivel a Tatabánya az utolsó helyre csúszott vissza a másodosztályú tabellán. A vezetőket ezzel már nem hatotta meg.

Már az ősszel ultimátumot kapott Dragóner és Gyürki

A vezetőedző és a főnöke az ősszel egyszer már túlélt egy válságos időszakot. Mint utóbb kiderült, a Tatabánya ultimátum alatt játszott, hat forduló alatt kilenc pontot kellett volna gyűjtenie. Csak nyolc lett belőle, Dragónernek és Gyürkinek akkor mégis megkegyelmeztek.

A Tatabánya tavaly nyáron jutott fel az NB II-be (a Békéscsabát győzte le az osztályozón). E siker is Dragóner Attila és Gyürki Gergely érdeme, mint ahogy az NB II-es vesszőfutás is az ő felelősségük, hiszen már az előző idényben is Gyürki volt a vezetőedző, Dragóner Attila – aki az M4 Sport egyik szakértője – egy éve télen érkezett ügyvezetőnek.