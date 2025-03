Rossi dilemmája: Bolla vagy Nego? A Rapid magyarja megérett a Bundesligára

Bolla Bendegúz karrierje eddigi legjobb idényét futja, és a csapatával, a Rapid Wiennel a múlt héten bejutott a Konferencialiga negyeddöntőjébe. Bár a bécsi klub korábban kétszer is döntőt játszott a mára megszűnt Kupagyőztesek Európa-kupájában, a XXI. században eddig csak a csoportkörig jutott el nemzetközi kupaporondon. Éppen ezért a Borac Banja Luka elleni párharc történelmi jelentőségű volt: a Rapid most először nyert egyenes kieséses szakaszban mérkőzést ebben az időszakban. Bolla mindkét találkozón kezdőként lépett pályára, a hosszabbításba torkolló visszavágón pedig végig a pályán volt, kulcsszerepet játszva a sikerben.

A Rapidnak a Konferencialiga negyeddöntőjében a svéd Djurgarden ellen is van esélye.

Bolla Bendegúz a Rapid Wienben kiteljesedett, az osztrák bajnokság egyik legjobb jobbhátvédje. Nyártól akár a német Bundesligába szerződhet Fotó: AFP

Miért volt jó döntés a Rapid Wienbe igazoni Bolla Bendegúznak?

A 24-szeres magyar válogatott Bolla nyári klubváltása pozitív visszhangot kapott a szakértők körében. A három idényen át tartó svájci időszakot követően – két év a Grasshoppers és egy a Servette színeiben – ideális döntésnek bizonyult, hogy a Rapid Wienbe igazolt, hiszen a bécsi klub nyáron mindkét korábbi jobbhátvédjét elveszítette, így a poszt teljesen megüresedett. Ráadásul Robert Klauß vezetőedző olyan játékrendszert alkalmaz, amely tökéletesen illik Bolla erősségeihez. A német szakember alapfelállása négyvédős rendszer, azonban labdabirtoklás során a jobbhátvéd inkább szélsőként segíti a támadásokat. Ugyanúgy, mondhatjuk, mint a magyar válogatottban, miként erről ő maga is beszélt.

Ez a játékfelfogás kifejezetten kedvez Bollának, aki korábbi csapataiban – legyen szó klubról vagy a magyar válogatottról – már bizonyította, hogy a támadó szellemű szélsővédő szerepkör az erőssége.

– Védekezésben négy-, míg támadásban háromvédős rendszerben játszunk. Támadásban hasonló a szerepem, mint a válogatottban, ám védekezésben sem újdonság a feladatköröm. Szakmai titkokat nem akarok elárulni, de az erősségeimre építenek, a támadások segítését várják tőlem – fogalmazott még januárban a Nemzeti Sportnak adott interjúban.

Kulcsszerep a Rapid támadásépítésében

A Rapid Wien az osztrák Bundesliga egyik legdominánsabb csapata labdabirtoklás tekintetében, a támadásait főként a széleken építi fel. Ebben Bolla kulcsszerepet játszik: a jobbhátvéd az összesítetett labdaérintések, valamint a támadóharmadon belüli labdaérintések tekintetében is a 88. percentilisbe tartozik a posztján. (A percentilis mutatót úgy kell érteni az elemzésekben, ha valaki például a 88. percentilisben van, az azt jelenti, hogy az összes többi játékos 88 százalékánál jobban teljesít.)

A magas érintésszám annak köszönhető, hogy Bolla a támadásépítés első fázisában mélyebben, a saját térfelén is aktív szerepet vállal, így kulcsszerepet tölt be a labdakihozatalban is, hiszen a Rapid főként a széleken keresztül építi támadásait. Progresszív játéka jól mérhető statisztikai mutatókkal is. Meccsenként átlagosan:

3,13 progresszív labdavezetés

12,89 progresszív passz

8,73 támadóharmadba juttatott passz

jellemzi a játékát.

Bolla Trent-Alexander Arnolddal és Hakimivel is kiállja az összehasonlítást

Érdekességképpen, csak hogy el tudjuk helyezni ezt a teljesítményt a nemzetközi mezőnyben – még ha az osztrák élvonal nem is egy topliga szintje –, az iménti adatokat érdemes összevetni a poszt legjobbjainak számaival: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) átlaga 4,21 progresszív labdavezetés, míg Trent Alexander-Arnoldé (Liverpool) 14,5 progresszív passz és 9,65 támadóharmadba juttatott átadás. Ezek a számok is pontosan érzékeltetik, Bolla kulcsszereplő a bécsi együttesnél, hiszen Hakimi és Alexander-Arnold is fontos láncszem saját klubjának támadásépítésében.

Mivel támadásban szárnyvédőként funkcionál, Bolla Bendegúznak a támadóharmadban is fontos szerepe van. Az ellenfél kapujának negyvenméteres körzetében a fogadott passzok (átlagosan 18,4) és az általa megvalósított átadások (16,9) terén is Bundesliga-szintű mutatókat hoz. Bár ritkán ér be a tizenhatoson belülre (1,1 érintés), a veszélyteremtésben kiemelkedik: tizenhatoson belülre juttatott átadások és lövéshez vezető passzok (felső 12 százalék), kulcspasszok és kiugratások (felső 6 százalék) tekintetében is a liga elitjébe tartozik.

A számok is azt mutatják, Bolla Bendegúznak védekezésben kell fejlődnie Fotó: AFP

Megérett a német Bundesligára?

A beadásokban is fontos szerepet játszik: meccsenként 4,3 alkalommal ad be (85. percentilis), és a hatékonysága is egyre javul (jelenleg 39,1 százalék). Ez azt mutatja, hogy egyre többször találja meg pontosan a társakat a tizenhatoson belül, ami tovább növeli értékét a támadójátékban. Ha pusztán a statisztikákat nézzük – egy gól és három gólpassz a szezonban –, aligha érdemelne ilyen dicséretet. A német Bundesliga-klubok játékosmegfigyelése azonban ennél sokkal összetettebb folyamat.

Bolla pedig nem csupán a támadásépítésben, hanem a helyzetkialakításban is az osztrák liga legjobb szélső és szárnyvédői közé tartozik.

A támadójátékban nyújtott teljesítménye alapján egyértelműen megérett a Bundesligára, a védekezésben azonban mindenképpen fejlődnie kell. A válogatottban és a Rapidnál is megfigyelhető, hogy a szereléseknél gyakran rosszul időzít, ami szabálytalanságokhoz vezet – igaz, a mennyiséghez képest kevés sárga lapot kap.

A német Bundesliga a célom. Ehhez az kell, hogy minél több meccset játsszak, minél több tapasztalatot szerezzek nemzetközi szinten is. A német klubok előszeretettel vesznek Ausztriából játékosokat. A két ország bajnoksága roppant közel áll egymáshoz, nagy az átjárás, sok fiatal és idősebb labdarúgó szerződik egyikből a másikba. Úgy érzem, az elmúlt fél évben fejlődött annyit a játékom a Rapidnál, hogy egy fokkal közelebb kerültem a céljaimhoz

– Bolla Bendegúz nem is kertelt a céljairól szólva.

Nego vagy Bolla? Marco Rossinak fel van adva a lecke

S akkor visszatérve a magyar válogatott szempontjából fontos kérdésre: Marco Rossi vajon Bolla Bendegúzt vagy Nego Loicot jelöli a jobb oldalon a kezdőcsapatba a Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozóra? Nos, a Rapid Wien jobbhátvédje a legutóbbi, novemberi válogatott mérkőzéseken nem kapott lehetőséget: a Hollandia elleni idegenbeli és a Németország elleni hazai találkozón is Nego kezdett, csereként mindkétszer Gera Dániel szállt be, ő viszont most nincs a keretben.