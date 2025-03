Április első hétvégéjén startol el a III. MBM Rent Diósgyőr Rally

A szervezők csütörtöki tájékoztatása szerint az első osztályban (ORB és ORC) 33, a másodosztályban (Rally2) 32, míg a klasszikus versenyautókat felvonultató Historicban 24 páros vághat neki a viadalnak, amelynek össztávja megközelíti a 350 kilométert, és ebből a mért szakaszok 130 kilométert tesznek ki.

A gyorsaságikat a Bükkben, valamint a Hegyháton bonyolítják le. Fotó: NGS PHOTO/HUMDA Országos Ralibajnokság

– Az előző évi Diósgyőr-rali után a versenyzőktől és a szurkolóktól is pozitív visszajelzéseket kaptunk, így számunkra nem volt kérdés, hogy az idei versenyt is megrendezzük. A gazdasági környezet alakulása ugyan megnehezíti a dolgunkat, de mindent megteszünk azért, hogy jó színvonalú futam részesei legyenek a versenyzők és a szurkolók – árulta el Jacsó Tibor fő szervező, az Észak-magyarországi Autó és Motorsport Zrt. (ÉMAM Zrt.) vezérigazgatója, aki szerint idén szerettek volna új helyszíneken versenyt rendezni, de a gyorsasági szakaszok kijelölésekor tiszteletben kellett tartaniuk az illetékes hivatalos szervek állásfoglalásait is.

A szezonnyitó így a megszokott pályákon zajlik majd, a szurkolóknak most sem kell belépőt fizetniük.

Hozzátette: a legnagyobb régiós multisportklub, a DVTK továbbra is stratégiai partnere a versenynek, így a rajt- és a célceremónia, valamint a szervizpark a már megszokott helyen, a DVTK Stadionnál lesz. A gyorsaságikat a Bükkben, valamint a Hegyháton bonyolítják le. A legendásnak számító bükkszentkereszti, valamint mályinkai szakasz mellett a mezőny ellátogat Ózd környékére is.

A nevezési időszak lezárult, az indulói létszám is ismertté vált. Az ORB és az ORC értékelésében 33, a Rally2 mezőnyében 32, míg a Historicban 24 páros vághat neki a küzdelemnek. A III. MBM Rent Diósgyőr-rali össztávja megközelíti a 350 kilométert, amelyből a mért szakaszok majd 130 kilométert tesznek ki. A szövetség és a szakág által jóváhagyott versenynaptár értelmében a 2025-ös esztendőben hat futam alapján hirdetnek bajnokot.