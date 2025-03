Az ősszel bombagólt szerző játékos az egységesebb öltözőben bízik az NB I kiesési rangadója előtt

Gera Zoltánnal teljesen más focit játszik a Kecskemét

Ha csak a tavaszi idény eddigi mérkőzéseit nézzük, a Kecskemét áll jobban, az elmúlt hetekben azonban némileg megtört a KTE lendülete.

– A felkészülés során próbáltuk a Debrecen gyengeségeit kiemelni, és arra is készülni, hogy azokat ki tudjuk használni. Lehet, hogy elfogult vagyok, de bízom benne, hogy a mi öltözőnk egységesebb. Az elmúlt három-négy mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de azt is látni kell, hogy kikkel találkoztunk: legutóbb a Fradinál voltunk, előtte sajnos 2-0-ra vezettünk, de nem tudtuk kihasználni a nagy előnyt a Fehérvárral szemben, azt megelőzően pedig a Pakssal játszottunk, akkor döntetlen lett a vége. Komoly ellenfelekkel mérkőztünk meg, remélem, hogy most újra győzni tudunk, és picit javítunk a statisztikán – folytatta Vágó, aki azt is elmondta, hogy szerinte minek köszönhető, hogy a Kecskemét jobban teljesít a második fél évben.

Az őszi edzőváltás után meg kellett szoknunk az új tréner alapelveit, Gera Zoltánnal teljesen más focit játszunk, mint az elmúlt években. Ehhez szükség volt egy jó felkészülésre, kellettek az új igazolások. Szerintem a második fél évben sokkal jobban nézünk ki, többet vagyunk az ellenfél térfelén, látványosabb a focink. Remélem, ezt pénteken is meg fogjuk tudni mutatni.

A vendég debreceniek is tudják, milyen tétje van a kecskeméti összecsapásnak, Nestor El Maestro vezetőedző vezetésével az erő- és sebességfejlesztésre is koncentrált a gárda. A Debrecen kapusfronton nem áll jól, a válogatott edzőtáborában megsérült Hegyi Krisztián mellett ugyanis Megyeri Balázs is kihagyott edzéseket, de mellettük is több sérültje van a DVSC-nek. A vendéggárda edzője fizikális és feszült összecsapásra számít.

Vágó Levente gólja az augusztusi, Debrecen elleni bajnokin: