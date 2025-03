Dombi Tibor szerint nincs ok pánikra, erős a kezdőcsapat, igaz, a keretre ráfér az erősítés

– Benne élek a debreceni mindennapokban, talán ezért is az volt az első gondolatom a válogatott törökök elleni vereségéről, hogy kísérteties a hasonlóság a DVSC-vel. Az Eb-selejtezőkön minden sikerült, még az ellenfél helyzetéből is mi rúgtunk gólt, most viszont semmi sem. Ugyanezt élem meg Debrecenben. Én akkor is óvatosságra intettem másokat, amikor két éve a harmadik helyen zártuk a bajnokságot, mert akkor minden összejött, néha úgy játszottunk, hogy nem hittem a szememnek. A mostani idényben, különösen a tavasszal, érthetetlen a vesszőfutásunk, annál sokkal jobbak vagyunk, hogy holtversenyben az utolsó helyen tanyázzunk – vegyítette a törökök ellen elvesztett Nemzetek Ligája-osztályozó és a DVSC helyzetének értékelését Dombi Tibor.

Dombi Tibor 35-ször szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban. Fotó: MTI

Vigaszként hozzátette, a magyar válogatott jelenlegi helyzetét össze sem lehet hasonlítani azokkal az időkkel, amikor ő szerepelt a nemzeti együttesben.

– Jó csapatunk van, olyan ellenfelekkel szemben is, mint a hollandok és a németek, bátran futballozunk és képesek vagyunk meglepetésekre – jegyezte meg.

Dombi Tibor: Mi lényegesen messzebb voltunk az elittől

Vasárnap két játékos, Dárdai Bence és Tóth Alex is bemutatkozott a válogatottban, ennek apropóján – kissé talán gonoszul – felidéztük, hogy nála keservesebben aligha debütált bárki is, hiszen a hollandok elleni 7-1-es vereség alkalmával játszott először címeres mezben.

– Tényleg teljesen más idők voltak. Már akkor vereségre voltunk ítélve, amikor kifutottunk az eindhoveni Philips Stadionban, az a miliő teljesen ismeretlen volt idehaza.

Akkoriban lényegesen messzebb voltunk az elittől, én szurkolója voltam a Van Basten-, Rijkaard-, Gullit-féle csapatnak, aztán hirtelen ellenfélként kellett volna helytállnom.

Így visszagondolva nem is értem, az olimpiai csapattal hogyan tudunk kijutni az atlantai olimpiára, pedig Európából csak öt ország vehetett részt az olimpiai labdarúgótornán. Tényleg a csoda kategóriája volt.

Van utánpótlás, csak éppen kis számban

Dombi Tibor is úgy látja, a magyar válogatottnak van egy kimondottan ütőképes, a legjobbakkal is versenyképes kezdőtizenegye, csak éppen ha két-három ember kidől, mint most Sallai Roland, aztán Schäfer András és Nagy Zsolt, akkor nehéz őket pótolni.

– Egy-egy vereség után rendre előveszik az utánpótlást, az akadémiai rendszert, mondván, nem nevelünk nemzetközi szintű tehetségeket. De igen, egyet-egyet, kevesebbet a szükségesnél. Ketten is debütáltak a törökök ellen, Dárdai Bence és Tóth Alex, előbbinek semmi köze sincs a magyar utánpótláshoz, hiszen Németországban nőtt fel, utóbbi viszont csak innen került ki. Dárdai Bence persze nem az egyetlen, Szoboszlai sem itthon nevelkedett.

Én is úgy látom, utánpótlásszinten is szükség van azokra a játékosokra, akik egész fiatalon külföldre kerülnek és ott szívják magukba a profi futballhoz elengedhetetlen mentalitást.

Dombi Tibor biztos pont a Debrecen edzői stábjában. Fotó: Czinege Melinda

Marco Rossi kivel és miért hadakozik?

Általános vélemény szerint nekünk jobban kedvezett volna, ha Dánia, nem pedig Portugália kerül velünk azonos csoportba a világbajnoki selejtezőkön. Dombi Tibor ezzel nem ért feltétlenül egyet.

– A dánok nagyon következetesen, szinte hiba nélkül futballoznak, a portugáloknál inkább becsúszik egy-egy baki, amit ki lehet használni. Persze az a realitás, hogy Portugália végez a csoport élén, fontos, hogy legalább a második helyet megcsípjük, s akkor a pótselejtezőben még mindig van remény.

A szeptemberben kezdődő vb-selejtezők előtt a magyar válogatott még két felkészülési meccset játszik, Svédország, illetve Azerbajdzsán ellen.

– Olyan játékos biztosan nem bukkan fel addig, akire már most ne gondolnánk, aki az NB I-ből érdemes arra, már most is tagja volt a keretnek. Azt gondolom, Marco Rossi inkább a fiatalokat fogja majd próbálgatni, ki az, akire majd a tétmeccseken is lehet számítani. A kezdőcsapat megvan, az alapemberek mögött lenne jó erősíteni a keretet.

Nem akarok találgatni, és ajánlgatni sem senkit, legfeljebb annyit mondhatok, nagyon szurkolok Szuhodovszki Somának, aki két éve már volt válogatott, s Debrecenben nap mint nap látom, milyen tehetséges, elszánt labdarúgó

– szőtt személyes érzelmet a realitásba.

Dombi Tibor maximálisan bízik Marco Rossiban, miként szerinte a szurkolók és a szakemberek szinte kivétel nélkül.

– Csak elviszi a figyelmét és az erejét. Az egész ország mögötte áll, nem is értem, hogy a kapitány miért foglalkozik annyit a gyakran képzelt kritikákkal – jegyezte meg Dombi.