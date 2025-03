Nagy meccsen lett meg a magyar válogatott harmadik vb-selejtezős ellenfele

Cristiano Ronaldo emelt fővel akart távozni az az Alvalade Stadionból. Itt játszották a Nemzetek Ligája negyeddöntőinek a magyar szempontból legfontosabb visszavágóját Portugália és Dánia részvételével, a győztes ugyanis a magyar válogatottal azonos csoportba kerül – Írországgal és Örményországgal együtt – az őszi világbajnoki selejtezőkre. Az örmények egyébként vasárnap osztályozót játszottak a Nemzetek Ligája B divíziójáért, és Tbilisziben 6-1-re kikaptak Georgiától, a párharcot pedig 9-1-re veszítették el.

Cristinao Ronaldo a kihagyott tizenegyes miatt fogta a fejét (Fotó: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

Visszatérve Cristiano Ronaldóra és a portugál válogatottra, ők 1-0-ás hátrányban léptek pályára, és a csütörtöki első meccs után rengeteg bírálat érte napjaink futballjának egyik legnagyobb sztárját és magát a csapatot is, mert Dániában lényegében semmit sem mutattak, és megérdemelt vereséget szenvedtek. Most azonban nekiestek a dánoknak, és éppen Cristiano Ronaldo tehette volna a legtöbbet, hogy a hátrány nagyon hamar eltűnjön, ám egy, a 4. percben az ő fellökéséért jogosan megítélt tizenegyest rendkívül gyámoltalanul végzett el, Kasper Schmeichel kényelmesen meg is foghatta a bal sarok felé igen lassan igyekvő labdát.

Gólzápor jött a szünet után

A következő párharcukat is a dán kapus nyerte, nagy bravúrral tolta a léc fölé Cristiano Ronaldo fejesét. A portugálok birtokolták a labdát, a vendégek kivárásra játszottak, de sokáig nem láthattak említésre méltó akciót a nézők, egészen addig, amíg egy öngóllal vezetést szerzett a hazai csapat: a 38. percben Bruno Fernandes szögletére két dán és Cristiano Ronaldo ugrott fel, Joachim Andersen érte el, és a fejéről a labda a jobb alsó sarokba hullott.

A szünet után a dánok váltani tudtak, veszélyesebbé váltak, aminek meg is lett az eredménye: az 56. percben Eriksen ívelt be szögletet balról, és Kristensen fejelt 6 méterről, a labda pedig ismét a jobb alsó sarokban kötött ki. Nagyon jó és változatos lett a mérkőzés, akadt helyzet mindkét oldalon, és először a portugálok erőfeszítéseit kísérte a szerencse:

Bruno Fernandes 25 méteres lövése a bal kapufáról a vetődő Schmeichelre, onnan pedig Cristiano Ronaldo elé pattant, aki éles szögből szépen emelt a hálóba. Nem sokkal később azonban Ruben Dias rossz hazaadását elcsípte Dorgu, majd pontosan adott középre, és Eriksen közelről egyenlített.

Ám folytatódott a gólfesztivál, a 86. percben Francisco Trincao bombázott a bal alsó sarokba, ezzel a rendes játékidő 3-2-vel zárult, jöhetett a hosszabbítás. Ez pedig portugál góllal kezdődött, a Schmeichelről kipattanó labdát Trincao helyezte a kapuba, és a 4-2-vel már Portugália állt továbbjutásra. Továbbra is nagy maradt az iram, Dánia támadott, de bánta, a házigazdák sokadik veszélyes kontrája végén Goncalo Ramos bebiztosította a továbbjutásukat, 5-2 lett a vége, és a portugálok a németekkel találkoznak az elődöntőben.

Ősszel, a világbajnoki selejtezőcsoportban pedig Magyarország, Írország és Örményország lesz Portugália ellenfele.

Cristiano Ronaldo góljának a pillanata Fotó: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

Németország idegenben szerzett 2-1-es előnnyel várta az olaszok elleni visszavágót, erre már az első félidőben rátett három gólt Joshua Kimmich, Jamal Musiala és Tim Kleindienst révén, és úgy tűnt, ebben a párharcban hamar eldőlt minden kérdés. Nem így lett, ugyanis az ellenfél Moise Keanduplája révén feljött 3-2-re, majd a 95. percben Giacomo Raspadori tizenegyesével ki is egyenlített. A játékvezető tíz percet hosszabbított, de az eredmény már nem változott, végül a németek ünnepelhettek.

Franciaország Michael Olise és Ousmane Dembéée góljával a 80. percre ledolgozta kétgólos hátrányát Horvátország ellen, a hosszabbításban nem született gól, a tizenegyeseket pedig a franciák rúgták jobban, 5-4-re nyerték a párbajt.

Spanyolország kétszer is vezetett Mikel Oyarzabal góljaival, ám a hollandok előbb Memphis Depay, majd Ian Maatsen találataival egyenlítettek, így a második meccs eredménye is 2-2 lett, így itt is hosszabbítás következett. Lamine Yamal harmadszor is vezetést szerzett a spanyoloknak, ám Xavi Simons büntetőből harmadszor is kiegyenlített, a tizenegyespárbajt pedig Spanyolország nyerte 5-4-re.