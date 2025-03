Tragédia, hogy Marco Rossi válogatottja kiesett az elitből a Nemzetek Ligájában?

Amikor Marco Rossi átvette a magyar válogatott irányítását, a Nemzetek Ligája harmadik vonalában, a C divízióban kezdett, és a finnek mögött második lett az együttessel 2018-ban. Aztán 2020 őszén, a Covid-járvány idején, zárt kapus meccseken indult meg felfelé a Rossi-csapat, amely megnyerte a csoportját a B divízióban az oroszok, a szerbek és a törökök előtt, így feljutott az elitbe. Most pedig a törökök elleni kettős vereséggel visszaestünk az európai középmezőnybe az NL-ben. Ha nem is a kiindulópontra érkeztünk ezzel vissza, de kicsit a realitás talajára igen.

Magyarország kiesett, Törökország feljutott a Nemzetek Ligájában (Fotó: Mirkó István)

Az A ligában Európa tizenhat legjobb válogatottja szerepel. Marco Rossi csapata ott volt két Európa-bajnokságon is, de egyiken sem élte túl a csoportkört, egyiken sem került be a legjobb tizenhat közé. Ez alapján is kijelenthető, hogy a Nemzetek Ligájában bravúr volt két idényen át a legjobbak között szerepelni.

Különösen az első A ligás évad sikerült szenzációsan, amikor 2022-ben oda-vissza legyőztük az angolokat (idegenben ráadásul 4-0-ra), két meccsen négy pontot szereztünk a németek ellen, majd az utolsó, Olaszország elleni mérkőzésen a csoportgyőzelemért, egyúttal a négyes döntőért küzdött a csapat. Nem jött össze, az olaszok 2-0-ra győztek, az volt vasárnapig az utolsó vereség a Puskás Arénában. Aztán jött a mostani, törökök elleni 0-3.

Azért kellett osztályozót játszani az A ligában maradásért Törökország ellen, mert tavaly ősszel Németország és Hollandia mögött, de Bosznia-Hercegovina előtt harmadik lett a magyar csapat a csoportjában. A törökök a 6-1-es összesítéssel most feljutottak az elitbe, ahonnan mi kiestünk, így a B divízióban töltjük az NL következő, 2026–2027-es idényét.

Mit veszít Marco Rossi csapata azzal, hogy a B ligába kerül?

Eddig sokat köszönhettünk a Nemzetek Ligájának. Például egy Eb-szereplést is, hiszen a 2021-ben megrendezett, részben hazai rendezésű tornára a hagyományos selejtezőkön nem sikerült kijutni, ellenben a B divíziós csoportgyőzelemnek köszönhetően pótselejtezőt játszhatott a csapat, amelyen Szoboszlai kilőtte az Eb-re az együttest Izland ellen. Ha akkor nincs NL, nincs Eb sem.

Jelen pillanatban nem tudni, hogy a kiesésnek milyen hatása lehet a 2028-as Eb-re való kijutásra, mert az UEFA még nem határozta meg a selejtezők pontos menetét.

Ugyanakkor a Nemzetek Ligája bevezetése óta csak az A divíziós csapatok kerülhettek az Európa-bajnoki selejtezők sorsolásán az első kalapba, ennek is köszönhetően jutottunk ki a tavalyi Eb-re.

Ezt, mármint az első kalapot jó eséllyel elveszíthetjük a mostani kieséssel.

Mit nyerhetnek Szoboszlai Dominikék a kieséssel?

A B divízióban várhatóan nem lesznek sztárválogatottak az ellenfelek között, ami bizonyos szempontból előnyt is jelenthet. Egyrészt könnyebb lesz hozni az eredményeket, másrészt amint azt a korábbi szövetségi kapitány, Bozsik Péter megfogalmazta, Marco Rossi olyan dolgokat fejleszthet, amire az A divízióban kevesebb lehetősége volt.

A törökök ellen Rossi azt kritizálta, hogy két meccsen sok helyzetből csak egy gólt tudtunk szerezni, a hatékonyságot növelni kell. Erre lehet jó Bozsik szerint a B liga, amelyben az elitnél gyengébb válogatottak ellen többet birtokolhatjuk a labdát, és a védekezés mellett a támadásépítés is fókuszba kerülhet.

Tragédia biztosan nem történt az A ligából való kieséssel, a lehetséges ellenfeleket elnézve pedig a B divízióban is lesznek izgalmas meccsek.